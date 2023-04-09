蘇富比春拍 張大千名作拍價近10億

拍賣市場迎來國際全面解封第一年，今年上半年盛事春季拍賣近期舉槌，香港蘇富比搶先舉辦春拍，已現強勁買氣，一代大師張大千「花開十丈影參差」拍出近新台幣10億元，等於可買進十棟豪宅，成為張大千史上第三高的作品。

接著香港佳士得春拍將在5月24日接棒，祭出台灣富豪最愛的張大千、常玉、朱德群和畢卡索，都是近億元台幣等級搶市。

國際拍賣市場疫情解封開春就傳來捷報，香港蘇富比4月5日拍賣張大千的屏風畫「花開十丈影參差」，以2.5億港元（約新台幣9.68億元）拍賣成交，該作繪於1973年，成為張大千第三高價作品。

接著香港佳士得春拍將在5月24日接棒，該季拍品範疇廣泛，包括20及21世紀藝術、中國古代及近現代書畫、中國瓷器及藝術精品、珠寶、名錶、手袋及配飾等。

香港佳士得看好台灣市場，重點拍品將在4月19日至23日陸續於台中和台北展出。

香港佳士得表示，20及21世紀藝術晚間拍賣，將拍抽象畫大師畢卡索1964年創作的畫作「懷抱著貓的女子」，估價為3,800萬港元至4,500萬港元（約新台幣1.47億至1.74億元）。

20世紀藝術日間拍賣，祭出法國華裔畫家常玉在1930年代創作的「在椅子上攀爬的貓；裸女 (雙面畫)」，估價1,000萬港元至1,800萬港元（約新台幣3,873.7萬至6972.7萬元）。亞洲現當代藝術市場近年經常成為「常玉天下」，他的畫作屢創天價，富邦金控董事長蔡明興與其夫人翁美慧則皆是常玉愛好者。

另外，香港佳士得表示，5月30日將舉辦乾隆主題現場專拍，此為私人藏家於1995年從香港佳士得首度購得後一直收藏至今，其中領拍拍品為清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，估價為8,000萬港元至1.2億港元（約新台幣3.09億至4.65億元）。

香港佳士得中國瓷器及藝術品部主管安偉達（Marco Almeida）表示，該瓷器十分珍稀，且體現乾隆時期的技藝。