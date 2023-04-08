中龍鋼鐵董座：持續改良與改進 應對鋼市挑戰

中龍鋼鐵8日舉行「攜手中龍 幸福 Love99」大型自強活動，董事長黃建智說，中龍持續改良與改進，以應對鋼市挑戰，未來更將厚植人力資本，全員努力向前走。

中龍鋼鐵正式員工逾3000人，員眷大型自強活動快樂家庭日8日首發，吸引近2,200名員眷共襄盛舉，這是睽違3年在疫情減緩後，恢復辦理的自強活動，中龍員眷也都熱情參與， 把握機會帶著家人走到戶外迎向陽光。

黃建智表示，回顧過去一年，是中鋼（2002）集團經營上最具挑戰的時刻，在市場激烈競爭中歷經風雨，包括疫情對經濟的影響、原材料價格的波動、市場需求的變化等，導致鋼鐵價格、需求有明顯差異。

黃建智說，但是全員一直致力於不斷地改良與改進，積極應對挑戰。展望未來，鋼鐵市場還將面臨許多新的考驗，一定要做好準備，厚植人力資本，全員共同為中龍公司的未來開展努力。

中龍總經理李昭祥指出，中龍員工數逾3,200人，是中部地區首屈一指的大型企業，且落實用人在地化，員工戶籍地在中部者占比高達70%以上，所以見到不少三代同堂、扶老攜幼一起出遊的畫面，希望全家大小一起能在此享受美好的時光。除此之外，也準備總價值破百萬元的獎品，期許各位都能滿載而歸。