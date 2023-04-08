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利空沒完買房要小心 專家：避開兩大風險宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

根據六都地政局資料，今年第一季六都買賣移轉棟數僅4.9萬棟，年減24%，創5年新低。元宏不動產加值服務平台總監陳傑鳴表示，3月雖較2月回升，但主要是工作天數多，目前房市買氣仍處低迷，房價下修壓力愈來愈大。

他表示，今年3月央行再度升息，效應將在第二季反應，加上內政部預計4月完成平均地權條例修正案子法，而全球又有停滯性通膨陰影籠罩，房市前景堪憂。今年買房一定要「停、看、聽」，儘量避開兩大種風險住宅。

第一、 空屋率高區域住宅

空屋率高的區域，大多在偏遠人口長期外移的區域，或是新興重劃區

其中偏遠人口外移區域，因區內工作就業機會較少，人口長年外移，房子空置多，交易量往往也相當低迷，每年只有個位數或是幾十件交易，購買這類地區房產時，容易陷入不保值、出租難或是有行無市的狀態，風險相當高。

至於新興重劃區，每個新興重劃區發展初期都是由「零開始」，雖然有著美好的願景，吸引民眾跟投資客搶進，但包含人口進駐、生活機能發展都需要時間才能成形，因此新興重劃區發展初期機能差、空屋率較高都是普遍的現象。

近年新興重劃區房價飆漲不少，民眾購買新興重劃區內房屋時，需注意生活機能狀況與重劃區發展情形，才可以避免入住後生活上產生不便，或是重劃區發展較慢，在房市反轉時出現高檔套牢的狀況。

第二、 開價過高住宅

前幾年房價高漲，購屋者幾乎隨便買，隨便賺，很多人因此盲目追價，一切以買到為優先。

但如今房市冷卻，風險已然不低。以前波房市高點為例，2014年房市反轉前，不少人以高價買房，後來遇到房市反轉修正，買到社區最高價的人，幾乎都套住，若有變現需求，幾乎都賠售。

甚至一直到目前，仍有一些當年創新高價的豪宅、小豪宅、套房等，房價尚未回到最高點，即使蛋黃區住宅也一樣套住。

因此，今年買房除了地段優勢與潛力需考量外，買對價格更是關鍵。對於開價過高，或是需要追價買房的住宅，建議要多停、看、聽，別輕易追價購買。

重劃區 房市 買房

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