新天地「馨饗事成」母親節套餐 預約訂位暴增三成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新天地推出「馨饗事成」母親節套餐，預約訂位暴增三成。記者宋健生/攝影
新天地推出「馨饗事成」母親節套餐，預約訂位暴增三成。記者宋健生/攝影

搶攻母親節聚餐商機，新天地餐飲集團(8940)今年推出「馨饗事成」母親節套餐；而揮別三年疫情干擾，加上有政府普發6,000元現金的助攻，新天地表示，目前預約訂位較去年同期暴增三成。

新天地今(7)日公布3月合併營收1.05億元，較去年同期成長10.2%，為連續十個月呈現年增走勢；累計第1季合併營收為4.16億元，較去年同期大增35.0%。

4月清明連假才剛過，轉眼5月份母親節也即將到來，為了體貼終年辛苦的媽媽，一般民眾在母親節這天通常選擇不開伙到餐廳聚餐。

而受惠疫情常態化與外食餐飲消費市場復甦，加上行政院編列特別預算實施全民普發6,000元的推波助瀾，推估2023年母親節商機有望上看500億元。

據yes123求職網調查顯示，母親節最主要的慶祝方式為家人聚餐(83.3%)、送禮物(74.6%)、買蛋糕慶祝(38.9%)及家人出遊(16.9%)，顯見「餐廳聚餐」是慶祝母親節最重要的一環，無怪乎母親節餐廳訂位比除夕圍爐還要夯。

新天地指出，疫情過後首次母親節加政府普發6,000元，目前預約訂位電話暴增三成。旗下各店從3月起就陸續接到預訂母親節聚餐的詢問電話，目前已加開宴客廳房，並推出聯合菜單來因應。

親天地表示，母親節大餐除了以豐盛佳餚感謝媽媽一年來的辛勞，更要透過多款養顏補氣食材，讓媽媽永保青春美麗。

享譽全台的宴會專家新天地餐飲集團，今年在母親節盛宴中除了帝王蟹腳、南非鮑魚、石斑等頂級海鮮，還精選多種滋補養顏珍貴食材，如花膠、蟲草、桃膠及銀耳，希望讓媽媽在品嚐佳餚之餘，也能夠補充滿滿的膠原蛋白與體力，常保好氣色及好膚質。

新天地各推出6人及10人份的「馨饗事成」套餐，其中就有多道具備養顏美容概念的料理，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參，都是高蛋白低脂肪，富含大量膠原蛋白；「松茸蟲草燉雞湯」的冬蟲夏草具補腎益肺、止咳化痰，增強抗病能力。

另外，「桃膠蓮子銀耳湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質，據傳，桃膠曾為當年慈禧太后欽點御用養顏補品，是一道清爽可口的養顏甜品。

慶祝母親節當然少不了甜點，只要在4月30日前預訂任一價位母親節套餐，即贈美味又超卡哇伊的動物造型包子一份，共有棗泥、蓮蓉、豆沙及奶皇餡等4種口味。

母親節 疫情

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