時尚名模王心恬狂想曲創作展 首度在台中新光三越開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
王心恬透過粉蠟筆的塗鴉創作，深刻描繪出對畫畫的熱愛與狂戀。記者宋健生/攝影
王心恬透過粉蠟筆的塗鴉創作，深刻描繪出對畫畫的熱愛與狂戀。記者宋健生/攝影

台中新光三越購物節熱鬧開打，位於七樓的Deco Gallery設計藝廊，即日起至6月30日展出「Candy王的狂想曲創作藝術特展」，這也是時尚名模王心恬首度在中部地區展出個人創作作品展，民眾可以在此享受既衝突又美好的視覺饗宴。

台中新光三越購物節自4月6日起至4月26日，共計21天，預估業績目標25億元(含稅)，今年購物節首日業績達3.3億元，較去年同期成長一成，表現亮眼。

目前，業績表現較佳的包括化妝品、名品、家用、服飾及餐飲，都有一成的增幅。社交生活回歸後，彩妝成長二成最為突出。另外，7樓改裝效益發酵及睡眠商機興起，包括床墊、床寢都有雙位數以上成長；出國旅遊熱絡，旅行用品更有三位數成長。

台中新光三越「Candy王的狂想曲創作藝術特展」，此次邀請王心恬展出個人作品集，透過粉蠟筆的塗鴉創作，記錄生活的點滴，更深刻描繪出對畫畫的熱愛與狂戀。

現場共展出29件作品，從心情描繪到生活日常痕跡，從瑣碎感覺到複雜情緒，每一幅都深刻描繪內心的情緒軌跡，將生活中的喜怒哀樂，用生動的文字圖像記錄當下無法言喻的情緒與感動，民眾可以透過作品裡的形象與符號，進入心恬的異想世界。

另外，備受消費者期待的「日本商品展」，即日起至4月18日在10樓天空劇場盛大登場。今年集結了近60家日本人氣名物，包括10家初登場伴手禮，6位職人美食，要帶消費者用舌尖暢遊，感受濃濃日本氛圍。

今年特別規劃沉浸式體驗賞櫻盛宴，主推春櫻手工麻糬、櫻餅、櫻花酒等。此外，北海道超高人氣伴手禮「六花亭起士脆餅」等10家網推日本神級甜點一站購足。

時尚名模王心恬狂想曲創作藝術特展，首度在台中新光三越開展。記者宋健生/攝影
時尚名模王心恬狂想曲創作藝術特展，首度在台中新光三越開展。記者宋健生/攝影
「日本商品展」要帶消費者用舌尖暢遊、感受濃濃日本氛圍。記者宋健生/攝影
「日本商品展」要帶消費者用舌尖暢遊、感受濃濃日本氛圍。記者宋健生/攝影

日本 新光三越

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