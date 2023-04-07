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朵薩二館進駐單元二公益路 顛覆SPA概念提出全新輕齡觀

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
朵薩二館開幕儀式，現場提供獨特的六感款待來賓。記者宋健生/攝影
朵薩二館開幕儀式，現場提供獨特的六感款待來賓。記者宋健生/攝影

由朵薩(WELLDOSHA)集團投資經營的頂級醫美SPA會館「朵薩」，今(7)日在台中市單元二公益路推出「朵薩」二館。執行長吳菁菁表示，新館顛覆SPA概念，提出「LIGHT YOUR AGE！」全新輕齡觀生活美學，搶攻年輕化客層。

「朵薩」會館今年創立23年，首家旗艦館位於台中市七期新市政中心市政北一路上，目前有超過4,000名會員，不乏中部的貴婦名媛，甚至知名演員及歌星，被視為中部頂級醫美SPA會館的龍頭。

集團目前除了「朵薩」會館之外，在卓蘭坪林還有一處占地約4公頃的「朵薩島」，未來將提供頂級露營、生活美學體驗等服務。

值得注意的是，朵薩40多名員工中，擁有各項證照的專業服務人員就占了20多人，涵蓋芳療師、頭皮護理師、美形設計師、健康管理師、醫美師、護理師，以及專業醫師等。

吳菁菁表示，朵薩集團將再次開啟SPA業界的先風，用美學溫暖城市冰冷，進而滿足陪伴渴望，用輕齡釋放個人壓力藉以喚醒全齡健康，同時用空間、聲音及感受，將愉悅生活美學融入消費者生活之中，致力於給消費者全面提升的優質健康體驗。

朵薩二館今天舉行開幕儀式，現場就提供獨特的六感款待來賓，包括環境巡禮、CHAKRA香氛祝福、頭皮檢測諮詢、音缽/肩頸紓壓、4S輕食饗宴、五色鮮活水等。

朵薩二館採全新主題式規劃，1樓以生活與學習為主軸，前庭為巴黎角落，設計為城市與美學的交集空間，在挑高五米四的寬敞空間裡，提供SPA釋壓(身心、臉部、手足護理)、蘊活頭皮髮藝沙龍、4S Ture Goods輕食廚房、精品六感，並計畫整合文化學堂。

2樓為健康輕齡VIP會館；3樓為華曜診所-預防醫學、蔤朵薩-醫美微整等服務，建構全新的朵薩美學生活圈。

「20多年來，朵薩提供的不單單是服務，而是共同成長的相依相賴」吳菁菁說，隨著朵薩二館的成立，原朵薩市政旗艦館，將更加強「品牌共織」服務。

未來將讓不同企業可以藉由朵薩身心靈空間、SPA及餐飲服務等規劃配套，拓展企業聯誼、高峰商會、三天以上高階經理人教育訓練、新品或精品發表、藝文展覽、快閃活動等，以空間能量提升企業能量，以環境情境昇華商品情感。

吳菁菁補充說，旗艦館共織品牌延伸活動，若須結合米其林餐廳，或身心靈講師的安排，朵薩也有專人可提供諮詢與安排。她強調，朵薩未來十年的願景，希望透過輕齡來滋養個人健康，透過共織來讓企業更好。

另針對現代人生活壓力大，吳菁菁建議民眾，應該學習「當下放下」。太多人抓著太多東西無法放下，導致身體一直吸收不好的情緒，累積太多壓力，最後卡在關節中，是造成腰酸背痛的主因之一，甚至眼神呆滯，影響睡眠等。

朶薩對此，計畫在近期開設學習沙龍，教授民眾學習敲鑼、敲缽，幫身體細胞做運動、排洩壓力，另外還有做精油、花精，甚至學習幫自己做芳療、幫家人做按摩等，藉此釋放壓力。

朵薩執行長吳菁菁提出全新輕齡觀生活美學，搶攻年輕化客層。記者宋健生/攝影
朵薩執行長吳菁菁提出全新輕齡觀生活美學，搶攻年輕化客層。記者宋健生/攝影
頂級醫美SPA會館「朵薩」位於單元二公益路的二館今天開幕。記者宋健生/攝影
頂級醫美SPA會館「朵薩」位於單元二公益路的二館今天開幕。記者宋健生/攝影

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