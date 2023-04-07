台南第一季不動產交易量縮 安南、永康、安平位居3大熱區

台南市不動產交易112年第1季統計出爐，土地買賣移轉1萬1049筆，與前季相較，土地交易筆數減少2851筆，減幅為20.51%，與去年同季（111年第1季）土地移轉1萬6047筆相較，土地買賣移轉筆數減約31%。各行政區房屋交易量前3名為安南區、永康區、安平區，備受關注。

地政局統計，本季建物買賣移轉4932棟，與前季4980棟相較，建物交易棟數稍減，減幅不到1%，而與去年同季建物移轉6091棟相較，建物買賣移轉棟數減少約19%。另本季建物第一次移轉1802棟，與前季相較，增幅約為15.22%，與去年同季相較，則減約20.19%。整體而言，112年第1季與前季比較，土地交易量減少、建物交易量持平，但與去年同期相較，二者交易量皆出現較大幅的縮減。

各行政區房易交易量，前3名安南區762棟、永康區629棟、安平區493棟，另歸仁區367棟、南區361棟、北區354棟、東區348棟則分別居於第4至7名。在大環境影響下，永康區、東區、中西區、善化區、仁德區等區房屋交易量已有大幅度量縮現象，而安南區、歸仁區、南區、麻豆區、新化區等區，與前季及去年同期相較，則皆為正成長，受大環境影響較小。本季歸仁區的建物買賣移轉棟數較前季及去年同期交易量倍增，主要原因是有建案完工辦理建物第一次移轉登記所致。

市長黃偉哲表示，全球通膨壓力、央行升息大環境影響仍在，市場觀望氣氛濃厚，但南市府仍致力配合中央政策，積極推動不動產交易安全作為，呼籲業者也應盡企業經營者責任，執業務必遵守相關規範。