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台南第一季不動產交易量縮 安南、永康、安平位居3大熱區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南房市示意圖。記者游智文／攝影
台南房市示意圖。記者游智文／攝影

台南市不動產交易112年第1季統計出爐，土地買賣移轉1萬1049筆，與前季相較，土地交易筆數減少2851筆，減幅為20.51%，與去年同季（111年第1季）土地移轉1萬6047筆相較，土地買賣移轉筆數減約31%。各行政區房屋交易量前3名為安南區、永康區、安平區，備受關注。

地政局統計，本季建物買賣移轉4932棟，與前季4980棟相較，建物交易棟數稍減，減幅不到1%，而與去年同季建物移轉6091棟相較，建物買賣移轉棟數減少約19%。另本季建物第一次移轉1802棟，與前季相較，增幅約為15.22%，與去年同季相較，則減約20.19%。整體而言，112年第1季與前季比較，土地交易量減少、建物交易量持平，但與去年同期相較，二者交易量皆出現較大幅的縮減。

各行政區房易交易量，前3名安南區762棟、永康區629棟、安平區493棟，另歸仁區367棟、南區361棟、北區354棟、東區348棟則分別居於第4至7名。在大環境影響下，永康區、東區、中西區、善化區、仁德區等區房屋交易量已有大幅度量縮現象，而安南區、歸仁區、南區、麻豆區、新化區等區，與前季及去年同期相較，則皆為正成長，受大環境影響較小。本季歸仁區的建物買賣移轉棟數較前季及去年同期交易量倍增，主要原因是有建案完工辦理建物第一次移轉登記所致。

市長黃偉哲表示，全球通膨壓力、央行升息大環境影響仍在，市場觀望氣氛濃厚，但南市府仍致力配合中央政策，積極推動不動產交易安全作為，呼籲業者也應盡企業經營者責任，執業務必遵守相關規範。

地政局長陳淑美提醒，上半年有不少新建案推出，呼籲消費者購屋前應備足功課，例如參考實價登錄成交資訊了解市場行情，閱覽不動產說明書釐清交易物件細節資訊，審閱契約是否符合定型化契約應記載與不得記載事項等。另外，近期通過《平均地權條例》部分條文修正草案，修法5大重點包含限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄等，請業者留心修法最新資訊，以免觸法。

台南市2023年第一季建物買賣移轉棟數行政區分析。圖／台南市地政局提供
台南市2023年第一季建物買賣移轉棟數行政區分析。圖／台南市地政局提供

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