裕隆城展開序曲 綠湖公園停車場啟用、裕隆汽車捐贈3千萬養護生態公園

新店區綠湖公園地下停車場與生態公園今(7)日舉行啟用典禮，開啟新店智慧永續宜居城市序曲。

裕隆公司（2201）表示，全新啟用的綠湖公園地下停車場規劃358格汽車位及47格機車位，未來將提供新北市大新店地區交通停車便民服務，串聯周邊裕隆城商圈、寶高智慧園區、大坪林、七張商圈，打造成兼具綠能、生態、共享生活圈。這座公私合作的五星級全智慧停車場，由新北市交通局規畫打造全智慧化的停車服務；裕隆汽車推動永續城市ＥＳＧ，除了捐贈綠湖公園，並捐贈三千萬協助綠湖公園停車場公園重新打造生態公園與後續認養維護。

今日特別展示裕隆集團旗下綠能與電動運具與格上GO SMART共享車移動服務，並請來風格行動餐車現場提供美食，邀請民眾來綠湖公園野餐踏青；新北市府也特別開放綠湖公園地下停車場自今(7)日晚上6時起至4月底，試營運期間免費停車，裕隆汽車期待以在地企業與新北市府一同協力推動新店成為新北市智慧永續宜居城市，為民眾營造休閒、舒適的宜居生活!

新北市長侯友宜表示，緊鄰綠湖公園地下停車場的裕隆城商場即將開幕，加上已有眾多「低、零污染」產業進駐的寶高智慧產業園區，綠湖公園地下停車場將可調節區域停車供需，且裕隆汽車抑注三千萬元重新打造生態公園，植栽近500株樹木，一年四季都將有不同樣貌，公園內還有具滯洪功能的生態池，滯洪量達1,150立方公尺，相當於2.5座國小附設游泳池的水量，還有900公尺長的環湖步道，提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能，讓停車場不只是停車場，開創公私部門合作的全新風貌。

裕隆汽車總經理姚振祥表示，綠湖公園緊鄰裕隆城，是由裕隆汽車捐贈並維護管理，規劃兼具氣候調適與休憩功能的生態滯洪池，更引入旋轉盤、繩網攀爬牆、沙坑等多項共融式遊具，打造新店親子共樂、永續共融的戶外空間。隨著下半年裕隆城將正式啟用，裕隆汽車期許以在地企業回饋鄉里，裕隆城目標打造智慧宜居城市，整合規劃具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，帶動新店區域的產業聚落升級與轉型，以及未來城市的生活體驗，並持續朝向數位化、開放化與新能源化的目標轉型，以「全域移動、智慧啟動」為願景，創造人、車與生活的全新可能。