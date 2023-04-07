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科技人關懷偏鄉 天虹等企業捐贈眼科醫療器材給貢寮衛生所

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
由天虹科技創辦人羅偉瑞（右三）領軍，今（7）日率多位竹科企業家們一同偏鄉送愛心，捐贈一批OCT眼球電腦斷層掃描儀等眼科醫療器材予新北市貢寮區衛生所。記者李珣瑛／攝影
由天虹科技創辦人羅偉瑞（右三）領軍，今（7）日率多位竹科企業家們一同偏鄉送愛心，捐贈一批OCT眼球電腦斷層掃描儀等眼科醫療器材予新北市貢寮區衛生所。記者李珣瑛／攝影

由天虹（6937）創辦人羅偉瑞領軍，今（7）日率多位竹科企業家們一同偏鄉送愛心，捐贈一批OCT 眼球電腦斷層掃描儀等眼科醫療器材予新北市貢寮區衛生所，提升偏鄉地區醫療照護能力，關懷偏鄉高齡弱勢，落實醫療保健親民性與便利度。

由於貢寮衛生所位於交通繁忙的濱海公路，設有全台唯一群體醫療中心24小時急救站，其緊急救護的重要性不容小覷，此次眼科設備的捐贈填補足過去眼科醫護的不足。

貢寮衛生所主任林中一表示，這批醫療設備進駐對貢寮當地來說可是一大福音，由於當地高齡長輩居多，很多長者行動不便，晚輩又不在身邊照顧，若患上眼疾，就醫就更困難，現在衛生所有完整的OCT眼球電腦斷層掃描儀，加速醫生診斷，尤其對很容易患上白內障或青光眼的長輩來說，能儘早發現治療，改善生活品質。

出生貢寮的蔡裕棋，是新竹馬偕醫院眼科主任，是促成這樁美事的重要推手 ，他出生貢寮漁民之家，經常至偏鄉義診，知道偏鄉醫療設備的不足，這次透過他在竹科認識的企業家病友們，發起捐贈設備，讓這些遠在新竹的竹科企業家們，聽到偏鄉的需求；天虹科技羅偉瑞創辦人一向熱心公益，聽到蔡醫生的號召，二話不說立馬號召身邊的好友一起參與。

14名捐贈者包括：威剛科技（3260）董事長陳立白、天虹科技執行長易錦良、天虹副總經理羅偉瑞、羣豐科技董事長梁明成、帆宣系統科技（6196）總經理林育業、匯華電子總經理胡耀仁、弋果文化事業董事長孫瑞芬、力盛科技總經理鍾煥祥、朕翔建設董事長楊國璽、中穎電子副總經理郭志昇、大唐紙器董事長吳忠和、新竹馬偕紀念醫院眼科主任蔡裕棋，以及社會賢達張中輝和善心人士李家萱。

貢寮

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