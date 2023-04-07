全宇生技-KY 3月營收3.9億元 月增80.6%、年增17.3%

全宇生技-KY（4148）今（7）日公告2023年3月合併營收3.92億元，年增17.3%，月增80.6%。累計今年前三月合併營收7.76億元，年增率16.14%。

全宇生技是一家主要營運地在馬來西亞的專業微生物複合肥料製造商，今年1、2月因馬來西亞降雨異常、大雨不斷之故，部份客戶減緩施肥，未出的貨在3月份氣候穩定已恢復供貨，加上原有訂單，全宇3月份業績一舉突破歷史同期高點。

全宇生技表示，由於3月23日至4月20日是穆斯林齋戒月，一般而言出貨會稍受影響，但整體而言油棕市場穩定、國際油棕價格（CPO price）符合預期，主力產品生化複合肥料需求不墜，第2季到第3季傳統施肥旺季仍值得期待，同時印尼廠的重啟亦按照計劃進行，預計將來每年可增加5萬噸的產能。

全宇生技除了肥料產業的穩定成長之外，保健食品自有品牌GKBio自2020年販售以來。也以每年超過100%的銷售成長速度為公司帶來穩定的營收貢獻，近來更獲得馬來西亞最佳保健食品品牌。公司無論是在本業或是新布局的產品線上，均抓住市場定位、成功嶄露頭角，為將來營運成長奠定堅實的基礎。