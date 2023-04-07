八貫3月營收2.4億元 月增逾六成

專業TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫（1342）今（7）日公告2023年3月營收為2.4億元，月增61.1%、年增9.1%。八貫表示，主要因為工作天數與生產排程均已恢復常軌，加上客戶安排出貨挹注，帶動四大產品線較2月皆已回到成長表現，進而推升3月營收月增率61.1%。

八貫指出，目前在手訂單無虞，且每月配合客戶需求數量安排出貨，維持公司產能稼動率依舊高檔，雖醫療產品配合客戶出貨時程，致出貨表現波動，然在戶外產品仍維持穩健出貨，以及高毛利的航太救生、軍工及其他兩項產品線，3月營收年增率分別為40.3%與556.2%貢獻下，推升八貫3月營收年增率9.1%。

八貫第1季累計營收6.4億元、年增率4.3%，其中四大產品線營收比重分別為：戶外53.2%、醫療20.3%、航太救生13.3%、軍工與其他13.2%，受惠軍工及其他產品線，前3月營收比重較去年同期增加10.9個百分點，且高毛利的醫療與航太救生兩項產品線的合計占比亦持續走升，以期優化產品組合，第一季毛利率表現可期。

八貫指出，目前第2季戶外的拉貨動能仍維持平緩，然醫療、航太救生與軍工及其他三大產品線維持正常出貨，且積極開拓新客戶與新產品應用，隨著產能擴增逐步到位，中長期營運穩健發展。