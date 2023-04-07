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和大3月合併營收月增10% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2023年3月合併營收為6億3,755萬元，月增10.28%，較去年同期增加1.63%，3月合併營收創歷史同期新高紀錄，並重新站上月營收六億規模。

1~3月累計合併營收為17億1,351萬元，年增8.11%。隨著各車廠均朝電動車轉型發展，尤其擺脫新冠疫情紛擾及缺料緩解等利多因素，再加上新客戶與新項目接續量產投入，預期整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，進而帶動營收持續成長。

2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，將持續維持百家爭鳴的榮景。因此和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車之投入及新創公司加入電動車市場，和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

除此之外，配合美系客戶在地製造的政策驅使，公司已正式啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估規劃，預計半年內決定廠址，至遲二年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

另外，近年公司亦積極投入智慧機械設計與製造領域，如本次和大集團擴大參與台北工具機展，將近年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控(ACM)人工智能系統，可使機台加工效能提升15~30%，並延長刀具使用壽命，提升製造技術競爭力

電動車 營收 和大

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