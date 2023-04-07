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長榮航與天使隊推全壘打慈善活動 盼帶給青年正面影響

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
長榮航空與合作六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，凡在本賽季洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金一千元，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，期盼透過棒球運動帶給年青學子正面的影響。圖／長榮航空提供
長榮航空與合作六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，凡在本賽季洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金一千元，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，期盼透過棒球運動帶給年青學子正面的影響。圖／長榮航空提供

長榮航空與合作六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊共同推出「全壘打慈善贊助」活動。凡在洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金一千元，且無上限次數，擴大慈善公益的具體行動。

此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在今年4月7日~10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面的影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學及社區青年活動。

另外為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」，長榮航空也贊助台灣舉辦大型國際賽事，包括裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽、中華台北羽球公開賽等，期能邀請全球旅客及選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。

長榮航空與合作6年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊共同推出「全壘打慈善贊助」活動，在洛杉磯天使隊主場可以看見著名地標「The Big A」上長榮航空一同為球隊加油。圖／長榮航空提供
長榮航空與合作6年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊共同推出「全壘打慈善贊助」活動，在洛杉磯天使隊主場可以看見著名地標「The Big A」上長榮航空一同為球隊加油。圖／長榮航空提供

長榮航空 天使 運動家

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