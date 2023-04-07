長榮航與天使隊推全壘打慈善活動 盼帶給青年正面影響

長榮航空與合作六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊共同推出「全壘打慈善贊助」活動。凡在洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金一千元，且無上限次數，擴大慈善公益的具體行動。

此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在今年4月7日~10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面的影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學及社區青年活動。