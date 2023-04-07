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憂勞保破產 賴香伶籲成立改革委員會

台灣醒報／ 記者蔡昀恬╱台北報導
民眾黨立法院黨團副總召賴香伶(中)7日召開記者會，呼籲成立「立法院公共年金改革委員會」。(Photo by 蔡昀恬／台灣醒報)
民眾黨立法院黨團副總召賴香伶(中)7日召開記者會，呼籲成立「立法院公共年金改革委員會」。(Photo by 蔡昀恬／台灣醒報)

勞保就要破產了，應速成立改革委員會討論解方！民眾黨立法院黨團副總召賴香伶7日召開記者會，呼籲成立「立法院公共年金改革委員會」。淡江大學副教授郝充仁在會中表示，國際上都是經由改革委員會針對國情做協調，我國也應儘速成立。

成立改革委員會

賴香伶表示，台灣目前有1075萬的勞保被保險人，佔總人口的46%，幾乎是所有工作年齡人口，2028年勞保就要破產，從2009年勞保改制年金後，各界就紛紛提出勞保財務危機的警示，但歷任總統卻都未能完成改革，身為「國民總體意志」的立法機關，必須扛起這個政治責任。

賴香伶表示，勞保局每次都說要尊重民意，但都沒有看到勞保局為此做出什麼溝通，「立院要先自己動起來，成立特種委員會，這樣才不會愧對選民的期待」，她表示，目前已有12位立委參與年金改革委員會連署，呼籲各黨團，「年金改革沒有任何需要猶豫，現在勞保撥補每個月一兩萬看似穩定，但是現在繳勞保的人以後根本就領不到，財務失衡問題，已經不是透過撥補所能挽救了。」

沒有最完美的年金政策

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，勞保年金制度2008年在立法院三讀通過後，朝野不顧被保險人的貢獻、人口結構等為基礎，為了選票在年金給付率上競相加碼，進而加速了勞保財務危機，蔡英文提出的改革方案，迄今仍原地踏步，他認為，成立特種委員會是目前最好的解方。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁則以瑞典在30年前成功推動基礎年金改革舉例，他說，當時該國高齡人口占比跟台灣一樣是18%，也面臨嚴重赤字缺口、高漲的失業率，以及遭逢經濟衰退等問題，該國當時運用成立年金委員會、年金工作小組以及年金執行小組的三個階段，循序漸進的改革。

郝充仁表示，年金改革各國目前都沒有一個完美的辦法，都是經由協調取得較合適的做法，目前執政黨只喊出口號，卻沒有實際行動，呼籲各黨派要團結成立公共年金改革委員會，讓公共年金永續發展的重要一步從立法院開始。

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