土地法令艱澀難懂 彰化推廣「土地財產健檢」貼心措施

土地法規繁瑣與艱澀，尤其土地財產問題更是難搞，處理不好往往會影響民眾權益。彰化縣員林戶政事務所因此首創「土地財產健檢」貼心措施，由地政所人員走入社區，以口語化解釋法令，提供民眾諮詢及協助，由於反應良好，彰化縣政府地政處將推展到全縣各地政所。

地政處長蔡和昌說，土地財產健檢是由地政所專人對民眾需求，包括繼承、農地使用、土地分割、買賣、繼承等，提供分析與建議，並針對稅務、建管、農保、農舍及水利等進行跨域多元健檢，隨後再製作「土地財產健檢單」，讓民眾有書面資料可以留存，與家人充分討論。

蔡和昌說，避免長者來回奔波，「土地財產健檢」服務，是透過社區服務、主任有約、土地財產健檢與線上申請等方式，讓民眾有更簡易、更便捷的方式處理不動產與土地相關問題。員林地政所從去年開辦以來，已舉辦46場社區服務，提供220件服務。

為因應COVID-19疫情及網路社群軟體的普及，員林地政所還成立財產健檢LINE@官方帳號（ID： @869kuzde），讓民眾不分假日或夜間，可全時段線上詢問或申請財產健檢，由系統管理人員在健檢分析後回傳健檢單，遇到不清楚的地方還能立即通話解說，免除民眾來回奔波，精確又便捷，至今已有線上詢問75人、線上健檢26件。