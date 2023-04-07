今年有人力銀行針對即將投入職場的9年級新鮮人進行調查，在可複選情況下，社會新鮮人最重視的求職考量依序為薪資、符合興趣、職務發展性，顯示除了薪資水準之外，工作內容能否提供挑戰機會、累積職能，同時具備未來發展性，是新鮮人關注的另一重點。

去年從政治大學地政所畢業的譚雅晴，第一份工作選擇參加信義房屋總公司經營管理儲備幹部（MA）計畫，不僅薪資待遇高，各部門輪調過程中能快速訓練多元職能，對未來職涯發展也大有幫助。

譚雅晴大學、研究所都就讀政大地政系，在不動產領域算是本科系的畢業生。有別於不少同學畢業後選擇進入公部門服務，譚雅晴雖有地政士等證照，卻選擇參加信義房屋第一屆MA計畫，主要原因就是「想接受更多挑戰」。

譚雅晴為應屆畢業新鮮人，第一份工作就是信義房屋MA。她說，自己一開始想加入信義房屋，是對不動產領域、房地產科技的設計與應用很感興趣；實際入行後，藉由輪調過程，還有機會接觸人資、業務等不同部門，等同於訓練了更多面向的工作能力，例如在業務單位的歷練，讓她更懂得與人溝通、接觸房地產的法規與實務，而在人資部門，則接觸到以往不曾碰過的人才招募、員工關係、職能培訓等 策略型人資專案 。

譚雅晴也認為，信義房屋MA計畫不僅提供部門輪調機會，也有中高階主管擔任導師（Mentor）及教練（Coach）密切的關懷與指導，小至會議的主持與總結，再到跨部門之間如何溝通，及中大型專案如何推進等，都讓人收穫良多、快速成長。