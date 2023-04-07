為何3月交易慘 房仲：買方出了讓賣方覺得受辱的價格

六都昨天公布3月買賣移轉件數，買氣持續衰退，年減一到三成。住商不動產企研室總監徐佳馨表示，現在並非市場沒有買方，而是買賣雙方對價格認知差距太大，買方出了讓賣方覺得受辱的價格，賣方索性老子不賣最大。

她表示，現在買氣急凍有如2016年，但卻沒有降價，原因就在賣方還看得到買方，且在房地合一2.0五年閉鎖期下，案子沒有以前那麼多，選擇少，價格空間就很難變得很大。

根據六都公布，3月六都買賣移轉約2萬棟，北市年減29.5%，將近三成最多，桃園，台中也近二成。

以第一季來看，除了台南年減19%，其他五都年減幅都在二成以上，台北、桃園都達27%。

徐佳馨分析，北市3月是108年以來最爛的3月，值得注意的是，在交易量低檔下，文山、內湖、士林、北投等地都寫下不錯成績，大安中正松山的買盤也回穩了。推估是因為漲不多跌有限，加上換屋客外溢效應轉進，交易自成一格。

桃園也一樣是108年以來最爛的3月，意料之外的是，觀音、龜山、平鎮與桃園等地表現穩健，其中有些是交屋潮，但一些被逼死的新竹自用買家悄悄轉進桃園找房子，也是原因。

台中為109年以來同月表現最差。北屯依舊一枝獨秀，北區與西區表現也不錯，清水、梧棲與潭子，交易狀況顯得活絡，顯見低價區仍舊在目前的市況中佔有優勢地位。

台南雖然比去年差，但比前年好。累積多年的高鐵話題逐漸發酵中，歸仁活絡度極高，是過去比較罕見的狀況，最近話題所在的安南也還行，不過東區和永康可能因為貴了一點，買氣有點遲緩。