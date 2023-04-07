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長榮航空攜手天使隊 共推全壘打慈善活動

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
在洛杉磯天使隊主場「安那罕天使球場」(Angel Stadium of Anaheim)，可以看見著名地標「The Big A」上，長榮航空在此與球迷一同為球隊加油，也為每位球迷打氣。長榮航空提供
在洛杉磯天使隊主場「安那罕天使球場」(Angel Stadium of Anaheim)，可以看見著名地標「The Big A」上，長榮航空在此與球迷一同為球隊加油，也為每位球迷打氣。長榮航空提供

長榮航空（2618）宣布與合作長達六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動。凡在本賽季洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金1,000元，且無上限次數，與「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)共同關心各項青少年議題，雙方將體育賽事的合作擴大為慈善公益的具體行動。

長榮航空長期關注國內外體育賽事及運動選手，近期也贊助美國職棒傳奇球星－守護神李維拉（Mariano Rivera）飛航來台，擔任2023年世界棒球經典賽的開球嘉賓，該賽事甫落幕，「二刀流」大谷翔平勇奪MVP的好消息，也讓所有球迷熱血沸騰。值此輝煌時刻，長榮航空也宣布與天使隊共同推出全壘打送愛心的活動，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面的影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學及社區青年活動。

長榮航空深耕北美及轉機市場多年，航點及航班數皆為國籍航空之冠。自2018年起即贊助美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，多年來推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在今年4月7日~10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動。除此之外，長榮航空對體育的支持遍佈全球，在北美除了天使隊外，同時也贊助舊金山奧克蘭運動家隊、休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，透過長榮航空綿密的飛行網絡，串聯起各地球迷一起支持運動賽事的風潮。

在台灣方面，長榮航空更是投入可觀的資源，為培育台灣選手盡一份心力，長期贊助「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「網球一哥」盧彥勳、「印弟」周廷印、「不死鳥」謝千鶴、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等多位不同領域的好手，提供出國參賽或訓練的機票，減輕其經濟負擔，並持續累積國際賽事經驗以爭取佳績。另外為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」，也贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽、中華台北羽球公開賽等，期能邀請全球旅客及選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。

榮航空與合作長達六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，凡在本賽季洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金1,000元，且無上限次數，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，透過棒球運動帶給年青學子正面的影響。長榮航空提供
榮航空與合作長達六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，凡在本賽季洛杉磯天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金1,000元，且無上限次數，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)，透過棒球運動帶給年青學子正面的影響。長榮航空提供

長榮航空 運動家 天使

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