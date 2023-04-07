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寫新高！新北第一豪宅暌違8年重回9字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

實價揭露，新板特區指標豪宅「世界花園橋峰」，去年12月成交頂樓36、37樓的樓中樓戶，總價1.16億元，扣除車位單價約95.7萬元，創新北豪宅交易單價新高，穩坐新北第一豪宅的寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「世界花園橋峰」上一次成交9字頭是2014年的18樓戶，一坪92.2萬元，近兩年成交行情大多落在7字頭，這次睽違8年再度站回9字頭行情，一舉刷新新北豪宅的歷史高價。

她表示，主因除了物件是頂樓戶稀有戶別外，也反映新北大坪數豪宅買氣回溫，甚至不乏原社區住戶再次加碼買進，對社區情有獨鍾，擴大家族成員的居住使用範圍。

台灣房屋集團趨勢中心另統計新北總價6000萬元以上的成屋豪宅單價前五名社區，板橋就拿下前三名，冠軍是「世界花園橋峰」單價95.7萬元，亞軍為「三輝玳門」，去年頂樓32樓戶成交單價91.7萬元。季軍為2014年成交的「謙岳」21樓戶，單價89.9萬元。

第四名為中和區「遠雄左岸香榭園」，2015年成交26樓頂樓戶，單價85.9萬元，以及2013年交易的淡水區「天境360」33樓戶；第五名是2015年交易的永和區「仁愛101」5樓戶，單價84.5萬元。

張旭嵐指出，新板特區過去曾是大坪數豪宅的推案聚落，「世界花園橋峰」、「謙岳」在2013年、2014年時都曾創下社區新高紀錄，單價高達8、9字頭。

2014年之後房市反轉，大坪數豪宅滯銷，新板豪宅一度掉到5、6字頭，買氣連續多年冷清，不過新板特區開發已飽和，新案供給稀缺，屋主也較惜售，加上近年房市景氣回溫，使大坪數豪宅的價量表現再度翻紅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，高總價物件的買方客層相對有限，購屋考慮期較長，不過新北豪宅幾乎是台北同等級的半價，所以對有舊換新、小換大需求的高端客來說，仍是抗通膨之下的資產規劃之一。

她表示，高資產族重視資產的穩定性，因此置產以保值性突出的精華區豪宅為主，使新北一哥的板橋，相比中和、永和、淡水等地更受青睞，價格也率先改寫天花板

世界花園橋峰。 圖／台灣房屋板橋加盟店提供
世界花園橋峰。 圖／台灣房屋板橋加盟店提供

豪宅 買氣

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