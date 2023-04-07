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房市冷？高雄3月買賣移轉棟數為近3年新低

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄第一季房市移轉棟數，為近三年新低。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄第一季房市移轉棟數，為近三年新低。圖／台灣房屋趨勢中心提供

高雄3月買賣移轉棟數出爐，移轉棟數為3443棟，月增31.9%，年減14.8％，第1季整體買賣移轉總棟數為8025棟，為近3年新低，市場交易偏冷。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從第1季整體表現來看，去年上半年高雄及台南二都房市仍在風頭上，相較今年持續受升息、通膨、平均地權條例等政策影響買氣，整體表現偏保守，而今年3月央行再拋第5度升息，青安貸款一段式利率升破2%大關，都對購屋族增壓，預估下半年應會量縮價平。

信義房屋統計高雄市2011年至2022年各月份買賣移轉棟數，除2020年下半年房市「暴衝」外，其餘11年每年5月份移轉量均排在全年前3名。移轉量通常是反映前一個月至一個半月市況，等於每年4月是高雄房市的旺季。

「3、4月移轉量若恢復單月3000棟水準，可代表市況從保守漸趨穩定」，信義房屋高三區協理周清源表示，不動產業界有329檔期、928檔期說法，建商推案力道強，無論預售或中古市場交易都比較熱絡。以每年第2季來看，年初遞延的買氣，通常會在農曆年後回溫，這是消費者購屋習慣，唯一的例外是2020年雖受疫情影響，但熱錢多、利率低、台商回流，房市在下半年明顯暴衝。

周清源指出，去年下半年後買氣漸疲軟，7月以後，高雄單月移轉棟數都低於3000棟水位。但今年3月份之後，遞延的買氣有回溫趨勢，今年3月三民、鳳山、苓雅區均交易熱絡。

台灣房屋趨勢中心統計發現，3月高雄買賣移轉棟數前3大行政區，三民區以504棟蟬聯寶座，月增3.1%、年增7.2%，鳳山區448棟居次，月增42.7%，年減15.5%，楠梓區以348棟位居第三，月增157.8%、年減15.5%。

據南二都歷年房市3月買賣分析，高雄今年3月移轉棟數為近三年新低。圖／台灣房屋趨勢中心提供
據南二都歷年房市3月買賣分析，高雄今年3月移轉棟數為近三年新低。圖／台灣房屋趨勢中心提供

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