清新溫泉飯店「日本食の祭」型男主廚領軍用舌尖遊日本

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
一走進新采自助百匯餐廳，滿滿的日本風格映入眼簾。清新溫泉飯店提供
一走進新采自助百匯餐廳，滿滿的日本風格映入眼簾。清新溫泉飯店提供

歷經3年多的疫情影響，終於逐步恢復到脫下口罩的正常生活，台中清新溫泉飯店瞄準這波疫情後的出遊與用餐的人潮，推出「日本食の祭」，由型男主廚米澤師傅領軍，推出近百道具日本代表性的美味料理，要讓消費者透過舌尖暢遊日本。

清新溫泉飯店強調，經典菜色輪番登場，挑逗民眾的食慾、滿足饕客的味蕾；同時也喚起心中那塊對於日本旅遊的美麗記憶。

出國旅遊最令人興奮的事情，就是品嚐當地美食，用美食留下旅遊的記憶。清新溫泉飯店此次推出@日本食の祭」，由《型男大主廚》擔任固定班底的型男主廚-米澤師傅領軍，率領西餐廚房團隊，操刀規劃全新日式料理菜單。

包含日本風味特色餐點-日式醬香牛筋，是一道傳統的日式料理，主要由牛肉筋肉、日式醬油、味噌、酒、糖等原料製成。將牛筋加入調味料中經過長時間燉煮，牛筋肉逐漸軟化，入味香濃。

霧島相撲火鍋以豬骨、鹽、味噌、大蔥、辣椒等多種食材調味後的極致湯底，口感豐富、肉質鮮美，食材入味、湯頭濃郁，讓人食指大動。

日式豚肉燉菜是一道非常傳統的日本家庭料理，主要由豬肉、各種根莖類和調味料製成。口感豐富，豬肉鮮嫩多汁，味道醇厚，蔬菜入味香甜。

另外還有融化初心的北海道巧克力鍋、經典不敗的壽喜燒、美味可口的炙燒牛肉飯捲、濃郁的豚骨湯麵、新鮮上桌的刺身與壽司等多道五星級美食與甜點。

一走進新采自助百匯餐廳，滿滿的日本風格映入眼簾，換上日式浴衣，在日式鳥居、富士山與櫻花的環繞下，與三五好友留下獨特用餐回憶，打造最具日本風的熱門拍照景點，讓每次的聚會用餐，都寫下最特別的記憶。

「日本食の祭」即日起至6月30日，不只政府普發6,000元，清新溫泉飯店更加碼放大民衆的紅包，新采自助百匯餐廳不分平假日午、晚餐每位1,080+10%，兩人同行用餐還享第二人半價優惠，每人再加贈200元餐飲抵用券。

另外，清新溫泉飯店加碼推出「泉の饗宴」專案，預約泡湯加上用餐最低只要1,438元起，享用美食外，還可以讓身心獲得充分放鬆。

「日本食の祭」由型男主廚米澤師傅領軍，推出近百道美味料理。清新溫泉飯店提供
「日本食の祭」由型男主廚米澤師傅領軍，推出近百道美味料理。清新溫泉飯店提供
清新溫泉飯店強調，經典菜色輪番登場，要挑逗民眾的食慾。清新溫泉飯店提供
清新溫泉飯店強調，經典菜色輪番登場，要挑逗民眾的食慾。清新溫泉飯店提供

溫泉 疫情

延伸閱讀

日本自衛隊偵察直升機事故失聯 中將師團長也在機上

失聯時「無風雨過大狀況」 日本自衛隊直升機上10官兵仍下落不明

機上10人生死未卜…日本自衛隊直升機失聯 海上發現疑似旋翼殘骸

得利卡就是要四驅啊！三菱Delica Mini日本接單近萬張，一半以上選4WD

相關新聞

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

長榮2,800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)四月五日清晨二時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭...

布業零售大享吳響峻人生謝幕 享壽87歲

知名布業零售大亨吳響峻（原名：吳重俊）驚傳辭世，享壽87歲，2日低調辦完告別式。他13歲到高雄大溝頂學剪布、賣布，一路到...

營建業缺工問題嚴重 房市再下去還要盤整多久？

近年房價高漲，尤其基期低的蛋白區更是漲勢凌厲，這中間有一大原因是原物料大幅上漲。不過比起原物料上漲，營建業缺工問題更令人頭疼。建商直指，在工資、物料雙漲下，房價真的很難有降價的空間，到底缺工問題未解，營建業有何因應之道？對房價的影響還會持續發酵嗎？

房產雷達／拔一條河，建商成本上揚不敢漲價，民眾買房剛需強

中華經濟研究院院長葉俊顯說：「2月調查顯示，知名建商報價持平。」售價沒有漲，但是營造暨不動產業的營業成本卻顯著上揚，助研究員陳馨蕙指出，2月採購價格的指數是62.5，呈擴張，連三個月在60以上。

長榮海運貨櫃輪遭歹徒行竊 水手被捆綁驚險逃脫

長榮2800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」（Ever Boomy）4月5日清晨2時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名歹徒登輪行竊，挾持捆綁一名在甲板巡邏的印尼籍水手，所幸該員順利逃脫，長榮海運表示，船長獲報後隨即通報菲律賓海巡署（Philippine Coast Guard）與船籍國（巴拿馬）相關單位，經查該船上所有人員均安，且無重大財物損失，菲律賓海巡署隨後已上船進行調查，該起意外事件不影響原訂船期。海運專家指出，全球貨櫃輪營運的公司最怕遇到海盜搶劫，不過長榮海運2800 TEU並非行進間被登輪，這起事件看起來相對單純。

六都首季交易全面衰退 買賣移轉年減24%

根據六都最新公告買賣移轉數據顯示，今年六都3月買賣移轉棟數為2.1萬棟，年減18%，房市移轉棟數仍維持去年下半年以來的年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦