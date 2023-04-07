清新溫泉飯店「日本食の祭」型男主廚領軍用舌尖遊日本

歷經3年多的疫情影響，終於逐步恢復到脫下口罩的正常生活，台中清新溫泉飯店瞄準這波疫情後的出遊與用餐的人潮，推出「日本食の祭」，由型男主廚米澤師傅領軍，推出近百道具日本代表性的美味料理，要讓消費者透過舌尖暢遊日本。

清新溫泉飯店強調，經典菜色輪番登場，挑逗民眾的食慾、滿足饕客的味蕾；同時也喚起心中那塊對於日本旅遊的美麗記憶。

出國旅遊最令人興奮的事情，就是品嚐當地美食，用美食留下旅遊的記憶。清新溫泉飯店此次推出@日本食の祭」，由《型男大主廚》擔任固定班底的型男主廚-米澤師傅領軍，率領西餐廚房團隊，操刀規劃全新日式料理菜單。

包含日本風味特色餐點-日式醬香牛筋，是一道傳統的日式料理，主要由牛肉筋肉、日式醬油、味噌、酒、糖等原料製成。將牛筋加入調味料中經過長時間燉煮，牛筋肉逐漸軟化，入味香濃。

霧島相撲火鍋以豬骨、鹽、味噌、大蔥、辣椒等多種食材調味後的極致湯底，口感豐富、肉質鮮美，食材入味、湯頭濃郁，讓人食指大動。

日式豚肉燉菜是一道非常傳統的日本家庭料理，主要由豬肉、各種根莖類和調味料製成。口感豐富，豬肉鮮嫩多汁，味道醇厚，蔬菜入味香甜。

另外還有融化初心的北海道巧克力鍋、經典不敗的壽喜燒、美味可口的炙燒牛肉飯捲、濃郁的豚骨湯麵、新鮮上桌的刺身與壽司等多道五星級美食與甜點。

一走進新采自助百匯餐廳，滿滿的日本風格映入眼簾，換上日式浴衣，在日式鳥居、富士山與櫻花的環繞下，與三五好友留下獨特用餐回憶，打造最具日本風的熱門拍照景點，讓每次的聚會用餐，都寫下最特別的記憶。

「日本食の祭」即日起至6月30日，不只政府普發6,000元，清新溫泉飯店更加碼放大民衆的紅包，新采自助百匯餐廳不分平假日午、晚餐每位1,080+10%，兩人同行用餐還享第二人半價優惠，每人再加贈200元餐飲抵用券。