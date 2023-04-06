今年3月房市揭曉！台中這1區房市火熱創新高

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
六都地政局公布2023年3月買賣移轉量。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
六都地政局公布2023年3月買賣移轉量。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

六都地政局公布今年3月的買賣移轉棟數，買賣移轉量較2月大增3成以上。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，今年3月不少新興重劃區爆大量，其中台中市清水區合計有上千戶量體取得使照、陸續交屋，加上房價親民，吸引首購族轉進，以310棟締造歷年3月同期最大量。

陳定中說，六都今年3月買賣移轉棟數，合計共2萬860棟，月增31.9%，年減17.4%，觀察六都第一季累計買賣移轉棟數，較去年同期呈現量縮趨勢，累計共4萬9290棟，年減24.1%，呈現量縮趨勢，為近五年新低。

他指出，今年3月的買賣移轉量較上月大增3成，一來是2月有228連假壓縮工作天，其次是揮別年初長假後，建商交屋回歸正軌，去年還在觀望的自住買家在市場面對政策、通膨調整，也積極進場議價，購屋信心大增，使3月在遞延買盤挹注下顯現「小陽春」，也讓第一季量縮情勢收斂。

陳定中認為，3月底央行五度升息，將為第二季房市增添保守氣息，加上總統大選即將啟動前哨戰，後續市場需留意相關的政策攻防，因此在明年大選結束之前，房市預估仍將保持「量縮價平」的走勢。

陳定中指出，3月新案交屋重回常態後，不少新興重劃區再度爆出大量，受新案交屋拉抬的台中市清水區，去年第四季至今陸續有「遠雄之星8」、「致富好好」等案取得使照、陸續交屋，合計上千戶量體，讓清水近期量能高高在上；加上清水房價相對親民，現今還有些許1字頭買新房的機會，吸引首購族轉進，使清水以310棟的佳績，締造當地歷來3月同期最大量。

重劃區

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