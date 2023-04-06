「國際良心日」數十位專家學者分享台灣良心事蹟

每年4月5日訂為「國際良心日」。今年由聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會、良心時代運動網站、太極門氣功養生學會等多個民間團體，於台北市青少年發展中心舉辦「用愛與良心改變世界」座談會及特展，基此喚醒世界公民的良心意識。政大地政系教授孫振義昨日參與活動，與數十位專家學者共同分享台灣的良心事蹟。

在演講中，孫振義提到在嘉義開業的廖明哲建築師，除了修復老廟、古蹟、歷史建築物外，更創立了「大埕建築學堂」推廣價值教育。此外，也介紹了建築前輩徐文志理事長參與的「嘉義市嘉邑行善團」，他們為地方民眾造橋、鋪路、濟貧、施棺，做著比政府還要像政府的工作。演講中談到「台達電子文教基金會」由鄭崇華創辦人設立，積極投入科技研發、教育、環保等工作，不但積極回應全球氣候變遷與加入RE100採用再生能源承諾，更捐贈高雄那瑪夏民權國小的重建，讓世界看見台灣企業的良心善舉。

此外，由地政系系友林建元教授擔任董事長的安心食品（1259）（摩斯漢堡），除了秉持著安心、安全、健康與永續理念外，更創立「摩斯藝文塾」以推廣與支持全民藝文活動；政大的「烏來樂酷計畫」則是由湯京平、王雅萍與官大偉三位教授為首，將政大的大學社會責任帶進原鄉，共同推廣泰雅族編織文化與進行傳統領域調查工作；由林才越與陳欣婷等人創立的「台灣待用課程協會」透過善款，送予偏鄉學童各式藝術陪伴與賦能課程，教孩子們一技之長，讓陪伴成為最珍貴一份禮物。