長聖3月營收年增16%；CAR-T治實體癌獲國際期刊接受

長聖（6712）今（6）日公布3月合併營收4,466萬元，較2月成長14.37%，與去年同期3月成長15.88%，為歷年同期新高。長聖也宣布，與中國醫藥大學附設醫院合作開發的免疫細胞產品線CAR001（CAR-T）研究成果，獲得國際頂尖期刊《先進科學》(Advanced Science)的接受，並將於近期刊登發表。

長聖表示，自2017年美國食品藥物管理局（FDA）核准第一個嵌合抗原受體（Chimeric Antigen Receptor, CAR）T細胞治療產品Kymriah上市後，由於CAR-T在血液腫瘤的治療效果顯著，已讓很多白血病患者都康復，根據GlobalData資料，截至2022年9月為止，全球共有7項CAR-T細胞治療產品取得上市許可，其中六項首次於美國FDA取得上市許可，另有一項獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市。

由於目前已上市CAR-T都是自體細胞治療，同時僅對於血液腫瘤有效，但是約八、九成的癌症屬於實體腫瘤，實體腫瘤可說是各種細胞療法中公認最難打敗的敵人。

長聖說明，實體癌細胞不同於血癌細胞，實體腫瘤像是一座城堡讓以往CAR-T難以滲入（實體腫瘤微環境具有免疫抑制特性），這也是CAR-T療法無法於實體腫瘤中取得進展的主要因素之一，因此全球生技公司都在尋找可實現異體(off-the-shelf) 且適用於治療實體腫瘤的CAR-T療法。

長聖董事長劉銖淇表示，長聖與中國附醫院長周德陽研究團隊合作，開發異體CAR-T治療實體癌，長聖的CAR001（CAR-T）具有多項優點，包括可異體移植(off-the-shelf)、以人類白血球抗原G ( HLA-G)為標靶、使用mRNA改造的多靶向奈米抗體細胞療法，能克服難治實體癌症。此發表的研究結果顯示，「可異體移植的非病毒基因改造全奈米抗體CAR.BiTE-GDT細胞」具有對抗多種難治癌症的潛力。

此外，劉銖淇說明，以往自體細胞治療通常採用癌末患者自身血液，製造及檢測時間需耗時三至六個月，這可能會讓癌末患者錯失治療的機會。

長聖的CAR001因以健康捐贈者細胞來源，具有隨取隨用的彈性，能解決癌末患者無法等待自體細胞製造的困境。此外，長聖CAR001具有多靶向、多功能、防止實體腫瘤免疫抑制，因此將成為未來新藥研發及全球市場成功的關鍵。

長聖表示，異體CAR001預計今年向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤之臨床一期及臨床二a新藥試驗，若通過，長聖將成為亞洲第一家自行開發CAR-T，具有可異體並以HLA-G為標靶治療實體癌能力的生技公司，展現了公司在癌症治療領域的強大研發實力。

劉銖淇表示，看好再生醫療雙法通過後，長聖多項產品，如異體細胞治療如UMSC01及CAR001，將使用健康捐贈者的細胞，來製造大量的細胞治療產品並同時進行檢驗，這種方法不僅能夠降低細胞治療的成本，讓癌末患者不必等待太長時間或使用自己的細胞進行治療，同時也能夠提高治療效果，造福更多的患者。這些努力有助於促進台灣再生醫療產業的發展，並為其做出貢獻。