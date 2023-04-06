快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

長聖3月營收年增16%；CAR-T治實體癌獲國際期刊接受

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）今（6）日公布3月合併營收4,466萬元，較2月成長14.37%，與去年同期3月成長15.88%，為歷年同期新高。長聖也宣布，與中國醫藥大學附設醫院合作開發的免疫細胞產品線CAR001（CAR-T）研究成果，獲得國際頂尖期刊《先進科學》(Advanced Science)的接受，並將於近期刊登發表。

長聖表示，自2017年美國食品藥物管理局（FDA）核准第一個嵌合抗原受體（Chimeric Antigen Receptor, CAR）T細胞治療產品Kymriah上市後，由於CAR-T在血液腫瘤的治療效果顯著，已讓很多白血病患者都康復，根據GlobalData資料，截至2022年9月為止，全球共有7項CAR-T細胞治療產品取得上市許可，其中六項首次於美國FDA取得上市許可，另有一項獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市。

由於目前已上市CAR-T都是自體細胞治療，同時僅對於血液腫瘤有效，但是約八、九成的癌症屬於實體腫瘤，實體腫瘤可說是各種細胞療法中公認最難打敗的敵人。

長聖說明，實體癌細胞不同於血癌細胞，實體腫瘤像是一座城堡讓以往CAR-T難以滲入（實體腫瘤微環境具有免疫抑制特性），這也是CAR-T療法無法於實體腫瘤中取得進展的主要因素之一，因此全球生技公司都在尋找可實現異體(off-the-shelf) 且適用於治療實體腫瘤的CAR-T療法。

長聖董事長劉銖淇表示，長聖與中國附醫院長周德陽研究團隊合作，開發異體CAR-T治療實體癌，長聖的CAR001（CAR-T）具有多項優點，包括可異體移植(off-the-shelf)、以人類白血球抗原G ( HLA-G)為標靶、使用mRNA改造的多靶向奈米抗體細胞療法，能克服難治實體癌症。此發表的研究結果顯示，「可異體移植的非病毒基因改造全奈米抗體CAR.BiTE-GDT細胞」具有對抗多種難治癌症的潛力。

此外，劉銖淇說明，以往自體細胞治療通常採用癌末患者自身血液，製造及檢測時間需耗時三至六個月，這可能會讓癌末患者錯失治療的機會。

長聖的CAR001因以健康捐贈者細胞來源，具有隨取隨用的彈性，能解決癌末患者無法等待自體細胞製造的困境。此外，長聖CAR001具有多靶向、多功能、防止實體腫瘤免疫抑制，因此將成為未來新藥研發及全球市場成功的關鍵。

長聖表示，異體CAR001預計今年向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤之臨床一期及臨床二a新藥試驗，若通過，長聖將成為亞洲第一家自行開發CAR-T，具有可異體並以HLA-G為標靶治療實體癌能力的生技公司，展現了公司在癌症治療領域的強大研發實力。

劉銖淇表示，看好再生醫療雙法通過後，長聖多項產品，如異體細胞治療如UMSC01及CAR001，將使用健康捐贈者的細胞，來製造大量的細胞治療產品並同時進行檢驗，這種方法不僅能夠降低細胞治療的成本，讓癌末患者不必等待太長時間或使用自己的細胞進行治療，同時也能夠提高治療效果，造福更多的患者。這些努力有助於促進台灣再生醫療產業的發展，並為其做出貢獻。

腫瘤 癌症

延伸閱讀

血荒危機3／捐血退貨貧血占第一 補血要多吃「這食物」

血荒危機1／警報！年輕人不捐血 2030年血液恐不夠用

血荒危機2／年輕人不捐血敲響警鐘 輸血學會提4大改變

消除肌肉疲勞、促進血液淋巴循環 頸、背、臀、腿伸展一次看

相關新聞

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

長榮2,800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)四月五日清晨二時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭...

700家工廠2年剩不到百家...陶瓷重鎮鶯歌走過50年興衰 如何攻進米其林餐廳？

這個盤子設計不規則的曲線，進窯後不會塌陷嗎？」「這個做中空是要考量到服務生拿的重量嗎？」

他在新竹狠砸上億做老屋改建！科技CEO的文化夢 起源竟來自東京代官山…

新竹除了有科學園區，近年「或者書店」、「或者光盒子」等文化場域慢慢崛起，成為許多遊客必去景點。

沒人要？北市去年510棟房子沒人繼承

台北市政局今表示，今年度逾期未辦繼承登記的土地計1,879筆、建物計510棟，依112年公告土地現值計算逾126億元。地...

從知名炭商到跌落谷底 「飛董」陳建飛的傳奇人生

勇實貿易陳建飛，多數人可能沒聽過這個人，但其多年來專營煤炭進口批發，在業界算小有名氣的「飛董」...

六都全衰退！3月交易量年減18% 專家看下半年「止跌回穩」

六都今（6）日公布3月買賣移轉數，共2.1萬棟，年減18%，房市移轉棟數仍維持去年下半年以來的年減趨勢，統計今年第1季六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦