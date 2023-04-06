六都全衰退！3月交易量年減18% 專家看下半年「止跌回穩」

六都今（6）日公布3月買賣移轉數，共2.1萬棟，年減18%，房市移轉棟數仍維持去年下半年以來的年減趨勢，統計今年第1季六都買賣移轉棟數共4.9萬棟，年減24%，創近4年新低，專家指出，由於去年上半年是這波景氣的高峰，第1季出現移轉棟數年減表現符合市況，今年下半年移轉棟數有機會止跌回穩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年3月是去年單月移轉數據最高的時間點，以1、2月買氣都較前一年度衰退來看，3月移轉年減18%符合市況，不過比較前兩月與3月移轉狀況，前兩月年減28%，但3月收斂到年減18%，整體交易量量縮幅度有收斂跡象，以去年上半年火熱、下半年趨冷的市況來看，預料下半年移轉棟數年度變化就有機會轉正。

根據六都最新買賣移轉資料顯示，第1季六都建物買賣移轉棟數為4.9萬棟，年減24%，六都全面出現衰退，年減幅度在19%~28%，台北市第1季移轉棟數5677棟，年減28%，新北第1季移轉棟數12521棟，年減25%，桃園市第1季移轉棟數8190棟，年減28%，台中市第1季移轉棟數9870棟，年減23%，台南市第1季移轉棟數4932棟，年減19%，高雄市第1季移轉棟數8025棟，年減22%。

曾敬德表示，從2月開始市場已經有一小波遞延買盤回流，3月交易狀況開始回溫，雖然房市投機退場，但自住客仍有穩定需求，整體房市仍維持自用當道不變，市場雖然步入景氣循環階段，但買賣雙方仍處於拉鋸當中，交易時間拉長且議價空間微幅增加，未來影響價格關鍵還是要看建商動向。