快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮示意圖。圖／長榮海運提供
長榮示意圖。圖／長榮海運提供

長榮2,800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)四月五日清晨二時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名歹徒登輪行竊。經長榮海運事後查核該船上所有人員均安，且無重大財物損失。

長榮2,800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)四月五日清晨二時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名歹徒登輪行竊，並挾持捆綁一名在甲板巡邏的印尼籍水手，所幸該員順利逃脫。

長榮海運表示，船長獲報後隨即通報菲律賓海巡署(Philippine Coast Guard)與船籍國(巴拿馬)相關單位，經查該船上所有人員均安，且無重大財物損失，菲律賓海巡署隨後已上船進行調查，該起意外事件不影響原訂船期。

海運專家指出，全球貨櫃輪營運的公司最怕還到海盜搶劫，不過長榮海運2,800 TEU小船停在馬尼拉港外錨地等候進港，船舶在外錨地等候進港時，並非行進間被登輪，這起事件看起來相對單純；不過，在船公司經營確實最怕遇到像電影「怒海劫」當中，海盜攻擊商船。

對於航行在全球的船舶包括遠洋漁船等，在海上碰到真正的「海賊」，可是很恐怖的一件事，整艘船上的物資、船員的生命可能都會受到嚴重威脅，當年在索馬利亞海盜最猖獗的時間，長榮集團就不惜重金，用各種來方法來保護自家船隊及人員的安全。

長榮海運 海巡署 海盜

延伸閱讀

美台扮海盜／當年我扣蘇聯油輪不放船員 有人魂斷異鄉有人34年才歸鄉

國際海事組織：全球海盜活動降至14年來新低

相關新聞

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

長榮2,800 TEU巴拿馬籍貨櫃輪「長鵬輪」(Ever Boomy)四月五日清晨二時許在馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭...

700家工廠2年剩不到百家...陶瓷重鎮鶯歌走過50年興衰 如何攻進米其林餐廳？

這個盤子設計不規則的曲線，進窯後不會塌陷嗎？」「這個做中空是要考量到服務生拿的重量嗎？」

他在新竹狠砸上億做老屋改建！科技CEO的文化夢 起源竟來自東京代官山…

新竹除了有科學園區，近年「或者書店」、「或者光盒子」等文化場域慢慢崛起，成為許多遊客必去景點。

沒人要？北市去年510棟房子沒人繼承

台北市政局今表示，今年度逾期未辦繼承登記的土地計1,879筆、建物計510棟，依112年公告土地現值計算逾126億元。地...

從知名炭商到跌落谷底 「飛董」陳建飛的傳奇人生

勇實貿易陳建飛，多數人可能沒聽過這個人，但其多年來專營煤炭進口批發，在業界算小有名氣的「飛董」...

六都全衰退！3月交易量年減18% 專家看下半年「止跌回穩」

六都今（6）日公布3月買賣移轉數，共2.1萬棟，年減18%，房市移轉棟數仍維持去年下半年以來的年減趨勢，統計今年第1季六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦