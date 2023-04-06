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北市公布勞基法裁罰結果 今年2月共裁處60家、金額達727萬元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市勞動局公布2023年2月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有60家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為727萬元，其中遭罰最多的南山人壽保險股份有限公司250萬元。勞動局長高寶華表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。

北市勞動局表示，2023年2月份罰鍰金額前五名，依序為南山人壽保險股份有限公司(250萬)、台灣富士軟片資訊股份有限公司(60萬)、摩莎曼拉國際時尚藝術股份有限公司(60萬)、光泉食品股份有限公司 (45萬)、晶華國際酒店股份有限公司(35萬)。

勞動局表示，違法勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前五名分別為：工資未全額給付，計15家（25％）；未依法給付平日延長工時工資，計13家（21.66％）；延長工作時間超過法令規定，計11家(18.33％)；未依法給付休息日工作之工資，計11家(18.33％)；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計酒家（15％）。

勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

高寶華說，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

高寶華呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面。

「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」(https://service.gov.taipei/Department/AYAA/)提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

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