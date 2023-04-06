3月車市創18年以來同期新高 進口車大好

台灣車市超熱，3月份總市場44,161台，比去年同期成長12%，也比上月增加34.6%，創下近18年來的同期單月新高紀錄。在此之前最高為2005年3月為47,737台。

3月高級車登錄12,021台，比去年同期大增37.2%，繼2022年12月登錄10,727台，單一月份再次突破萬台；總市場占比達27.2%，亦為歷史次高。累計至3月共計登錄27,907台，年增19.2%，各大廠牌回復銷售水準。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，4月車市的預估為3.8萬台，比去年同期可望增加8%。Toyota與Lexus兩品牌合計銷售目標為13,000台，市占率約34.2%。4月雖然在清明連續假期的影響下，工作天數較少，不過隨著消費信心持續回升，以及進口車供應狀況持續好轉下，預估4月總市場將比去年同期成長8%。

和泰車指出，3月份汽車總市場整體買氣更加強勁，加上部分進口車品牌來車較為充足，占比上升至46.6%，一口氣增加三成，進一步推升整體登錄台數。

累計第一季總市場台數為111,768台(年增7.1%)，優於去年同期，可見在政府多項老車汰舊換新購車補助以及車廠持續導入新商品及擴大販促作法的刺激下，民眾對於購買新車的需求在疫情之後未見改變。

和泰汽車的TOYOTA與LEXUS在3月份整體銷售達13,818台，連續兩個月蟬聯市場第一、第二名，合計市占率31.3%。

和泰車3月豐收，TOYOTA 3月登錄10,553台，占有率23.9%。其中輕型商用車TOWN ACE在本月領牌數來到1,613台，持續蟬連輕型商用車銷售冠軍，也是單月全體國產車的No.3；而若以第一季而言，領牌4,527台更已是全巿場銷售第2名的車種，實屬難得。另外甫於3月30日正式發表上市的跨界跑旅TOYOTA CROWN，亦廣受市場好評，上市5天累計接單已達近千台。

豪華車品Lexus 3月登錄3,252台，一口氣比去年同期增加50%，占有率27.2%。隨著母廠產能提升，NX車系3月登錄1,589台，蟬聯高級車單一車系銷售冠軍。RX、UX 3月分別登錄535台、585台，保持同級距排名No.1。