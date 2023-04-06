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不降不買！桃園、台中、高雄Q1交易重滑二成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

各都地政局陸續公布3月份買賣移轉棟數，桃園市、台中市、台南市及高雄市3月移轉棟數跟去年同期相比降幅都超過1成，統計四都今年第一季買賣移轉棟數與去年第一季相比，則都緊縮2成上下。

其中桃園市今年第一季僅8,190棟，跟去年超過1萬棟的移轉相比大幅下滑27%，此外，台中市與高雄市第一季年減幅也都在22%以上。台南市雖然首季年減幅不到20%，但今年首季僅4,932棟。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，從去年開始買方大多觀望有一年之久，今年平均地權條例修正案通過後，內政部表示限制預售轉售不溯及既往，買方等不到拋售潮，3月分進場意願略有增加。

但今年春節時間長，首季工作天數短，且市場缺乏刺激買方的利多消息，加上央行升息與否牽動房市神經，交易欲振乏力，今年第一季買賣移轉棟數偏低。

她表示，今年3月部分區域交易回暖，仍無法力挽狂瀾，桃園、台中、高雄在去年第一季買賣移轉棟數皆超過1萬棟，但今年第一季桃園8,190棟、台中9,870棟、高雄8,025棟，回不去萬棟大關。

郎美囡指出，從各行政區移轉棟數觀察，前幾年新案成交熱區有交屋量挹注，惟量體並不大，如台中市北屯區第一季共1,296棟，佔台中市整體13.1%，但西屯區及南屯區3月買賣移轉棟數低於2月。

桃園市3月以桃園區、中壢區及龜山區移轉棟數最多，不過跟去年單月可上看8百棟相比仍屬低點，顯示房價未出現區域性鬆動，買方拉長猶豫期，成交量難見春暖花開。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，今年房市狀態為價不降、量不來，尤其央行去年連續升息後，已有部分族群房貸利率破2%，買方購買力被壓縮，且政府打炒房態度不變，讓買方更為期待價格修正，導致成交不易突破。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

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