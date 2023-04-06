南二都3月買賣移轉棟數年減一成 房仲：現階段成交率低

台南、高雄3月買賣移轉棟數出爐。南二都表現均呈月增年減，高雄3月買賣移轉棟數為3,443棟，月增31.9%，年減14.8％，為近3年新低，台南3月買賣移轉棟數為2,181棟，月增48.2%，年減10.1％。

觀察南二都今年第一季買賣移轉棟數，高雄第一季買賣移轉總棟數為8,025棟，為近3年新低；而台南第一季買賣移轉總棟數為4,932棟，為近6年新低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2月受工作天數影響基期較低，而3月南二都則受部分熱區交屋，助攻單月表現亮眼，不過3月表現呈月增年減及從第一季整體表現來看，去年上半年南二都房市仍在風頭上，相比今年持續受升息、通膨、平均地權條例等政策影響買氣，讓整體表現仍偏保守，今年3月央行再拋第五度升息，青安貸款一段式利率升破2%大關，恐對購屋族再度增壓，預估下半年應走向「量縮價平」表現。

單看3月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以504棟蟬聯寶座，月增3.1%、年增7.2%，鳳山區以448棟居次，月增42.7%，年減15.5%，楠梓區以348棟位居第三，月增157.8%、年減15.5%。

台南3月買賣移轉棟數前三大行政區，安南區以395棟居冠，月增74.8%、年增46.3%，永康區以267棟居次，月增35.5%，年減35.7%，歸仁區異軍突起，以252棟位居第三，月增245.2%，年增281.8%。

李家妮表示，3月包括像高雄三民區靠單一預售大案「郡都當代」撐場，有逾百戶交屋，楠梓區則是預售成屋「悅讀5G」、新成屋「晴萃」等合計均有逾百戶交屋。而台南地區表現最突出的歸仁區，月增翻倍主要則受高鐵特區大案「晶悅首發」等預售案陸續交屋助攻。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，如以近期高雄中古市場來看，目前整體交易市況仍偏冷，雖然賞屋看屋熱度不減，不過卡在價格及央行升息房貸負擔增壓等因素影響，實際成交率並不高，像是2房平車總價800多萬元的市區中古宅，如果是在去年上半年以前，一推出勢必秒殺，而今年開始整體成交期則明顯拉長，雖部分屋主已釋出微幅讓利，不過空間仍有限，而買家態度亦趨於保守，出價次數與意願降低，雙方對價格期待差距仍大，都讓購屋族選擇縮手暫緩進場。