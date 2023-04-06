生華科完成和美國FDA 進行膽管癌1/2期試驗結束書面會議

生華科（6492）今（6）日公告，已完成和美國FDA進行膽管癌1/2期試驗結束(Endof Phase, EOP)書面會議，將參考FDA的建議運用Silmitasertib(CX-4945)合併其他療法探索治療包括但不限於膽管癌之試驗。

生華科新藥首次用在新冠肺炎人體臨床取得重大進展，示意圖。 路透 生華科表示，膽管癌1/2期人體臨床試驗係運用Silmitasertib(CX-4945)合併化療藥物gemcitabine及cisplatin用於膽管癌病患一線治療，在完成試驗並統計結果後和美國FDA申請EOP會議，並擬參考其建議進行下一階段臨床試驗規劃，此會議已於4月1日完成。

生華科指出，2022年9月美國FDA核准由AZ藥廠開發之PD-L1抑制劑Imfinzi (durvalumab)與化療(gemcitabine+cisplatin)合併治療晚期膽管癌，FDA建議參考其影響，本公司將規畫運用Silmitasertib(CX-4945)合併其他療法之探索以治療包括但不限於膽管癌適應症之試驗；同時，將據此進一步研究再依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。

生華科強調，膽管癌屬於高度惡性的癌症，手術是首要、也是最有效的治療方式，不過即便能手術切除病灶，平均5年存活率僅10～30%左右。2022年9月美國FDA核准由AZ藥廠開發之PD-L1抑制劑Imfinzi (durvalumab)與化療(gemcitabine+cisplatin)合併治療晚期膽管癌，使用此聯合療法的死亡風險可降低20%，兩年存活率為25%，相較於僅用化療藥物為10%而成為一線治療方案。

生華科CX-4945為CK2抑制劑，為訊號傳導上游，多項研究驗證CK2在病毒複製和癌細胞生成扮演關鍵調控因子，期許CX-4945的獨特機制在未來抗病毒和癌症治療能發揮其療效嘉惠廣大患者。

生華科今日以54.8元開出，一度拉升至55.8元，盤中漲幅2.39%。