買氣回籠？ 桃園、台南3月買賣移轉大增5成

桃園、台中、台南及高雄等四都公布今年3月的買賣移轉棟數，較2月均增加，其中桃園月增5成最多，台南也近5成，高雄三成，台中二成，四都合計共12,991棟，月增35%。

但較去年同期則都減少一成以上，桃園、台中年減均近二成。

進一步觀察各都Q1的累計買賣棟數，與去年同期相比，仍呈現量縮趨勢，桃園年減27%；台中年減22%；台南年減19%；高雄年減22%。總計四都Q1共31,017棟，年減23.4%，為近五年同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年3月的買賣移轉量較上月大增3成以上，一來是2月有228連假壓縮工作天，導致比較基期偏低，其次是揮別年初長假後，建商交屋回歸正軌。

第三，去年觀望多時的自住買家，在市場隨平均地權條例、升息循環、通貨膨脹等變因做出調整時，也開始積極進場議價，購屋信心比先前成長不少，使3月的買賣移轉量，在遞延買盤的挹注下顯現「小陽春」。

另也讓Q1整體的量縮情勢收斂，年減幅從1、2月的3成左右，縮小到了20~25%。