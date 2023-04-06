買氣回籠？ 桃園、台南3月買賣移轉大增5成
桃園、台中、台南及高雄等四都公布今年3月的買賣移轉棟數，較2月均增加，其中桃園月增5成最多，台南也近5成，高雄三成，台中二成，四都合計共12,991棟，月增35%。
但較去年同期則都減少一成以上，桃園、台中年減均近二成。
進一步觀察各都Q1的累計買賣棟數，與去年同期相比，仍呈現量縮趨勢，桃園年減27%；台中年減22%；台南年減19%；高雄年減22%。總計四都Q1共31,017棟，年減23.4%，為近五年同期新低。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年3月的買賣移轉量較上月大增3成以上，一來是2月有228連假壓縮工作天，導致比較基期偏低，其次是揮別年初長假後，建商交屋回歸正軌。
第三，去年觀望多時的自住買家，在市場隨平均地權條例、升息循環、通貨膨脹等變因做出調整時，也開始積極進場議價，購屋信心比先前成長不少，使3月的買賣移轉量，在遞延買盤的挹注下顯現「小陽春」。
另也讓Q1整體的量縮情勢收斂，年減幅從1、2月的3成左右，縮小到了20~25%。
張旭嵐指出，3月的買賣移轉量雖然略有回春，但3月底央行五度升息，將為Q2房市增添保守氣息，加上總統大選即將啟動前哨戰，後續市場需留意相關的政策攻防，因此在明年大選結束之前，房市預估仍將保持「量縮價平」的走勢。
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