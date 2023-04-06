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與韓國生技大廠簽委託生產合作案 保瑞藥業拓展亞洲市場重要里程碑

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
保瑞董事長盛保熙與Celltrion APAC CEO SHINJAE CHANG共同簽署合約。圖/保瑞提供
保瑞董事長盛保熙與Celltrion APAC CEO SHINJAE CHANG共同簽署合約。圖/保瑞提供

保瑞藥業宣布與韓國生技大廠Celltrion集團旗下Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd（CELLTRION）簽訂口服品牌藥之委託生產合作案，未來將運用保瑞旗下位於竹南之益邦製藥廠在口服控釋劑型（Complex Oral Dosage Form）用藥的研發與生產技術優勢，協助CELLTRION進行受託產品的試製、化驗、成品上市以及後續量產計畫。

保瑞表示，本次的委託生產合作案中的口服產品，銷售市場涵蓋亞洲地區部分重要國家，共七個市場。本案將由保瑞旗下已通過多個全球國際級藥監機構之高品質查驗通過的保瑞竹南廠益邦負責，提供CELLTRION包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，及後續之商業化量產上市等高效率一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。

保瑞也說，此案不僅結合了台灣與韓國製藥產業的交流合作，也是保瑞藥業旗下全球CDMO業務在亞洲市場拓展上一個重要的里程碑，保瑞竹南廠未來除了主力歐美市場，也將透過其利基技術，持續發展成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。

保瑞

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