政經私房話／劉慧娟…騎單車紓壓 挑戰周周百公里

工作壓力大時，運動一下能舒緩壓力、讓人工作更有效率。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟說，自己曾有段時間身體狀況較差，也有坐骨神經問題，直到她從台灣到杭州工作後，就開始培養跑步習慣，她發現，運動可以讓自己的精神、健康變得更好，她就開始嘗試更多運動，去年起也開始愛上騎單車。

劉慧娟說，騎車是她的紓壓方式，尤其上坡很喘，所有精力都要放在踩腳踏車。「有時候，我如果有很重要會議或很重要決策要做時，我會去騎車，我需要有個環境讓思緒清楚一點。」

「我上班前會騎車，會從內湖到風櫃嘴，這條路線有點挑戰，但因我喜歡爬坡路線。」劉慧娟說，風櫃嘴這條路線，她只要兩個小時就可搞定，她有時清晨六時許就會出門騎車，八時騎完這條路線後，就準備進辦公室。她也為自己訂下每周至少騎一百公里目標，期待周周都能達標。