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中裕長效抗HIV新藥6月藥動數據出爐 有望成為明星藥物

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

中裕（4147）旗下TMB-365/TMB-380雙抗體複方組合為市場上唯一長效抗體抗HIV新藥，TMB-365/TMB-380 合併使用的臨床1b/2a試驗，預計6月會有三種單劑量的藥動數據出爐。法人指出，若數據呈現每兩個月給藥一次的可能性，估計將成為未來兩年市場最矚目、也是中裕未來3年的明星藥物，推估2024年第4季可完成授權，

中裕TMB-365/TMB-380雙抗體複方組合為長效型抗HIV藥物，TMB-365藥動數據顯示，可以每2、3個月打一次壓制病毒量；TMB-380血中半衰期估計為33±10天。因此該組合瞄準第一線病人在雞尾酒療法，病毒量下降至小於50拷貝/毫升後，每2、3個月/一次的維持治療。

法人表示，TMB-365/TMB-380臨床1b/2a單劑量試驗，6月藥動數據將可決定是否有望推進第一線成為長效維持療法，若是推進成功，則可在2024年第4季完成授權。

法人指出，與每日口服療法相比，長效方案可以改善患者的給藥順從性、便利性、耐受性和成本。避免口服治療相關的恥辱感，提高依從性，因此長效型維持療法逐漸成為治療新主流，目前FDA於2022年2月核准Cabenuva每2個月使用一次，市場預估2026年銷售額可達24億美元。

Cabenuva為Cabotegravir與rilpivirine的組合，而相較於Cabotegravir，中裕的抗體藥物專一性更高、副作用更少，更不會產生抗藥性，也沒有肌肉注射的疼痛感，TMB-365/TMB-380具有更大優勢。法人表示，若以2028年TMB-365/TMB-380上市，預估挹注每股純益（EPS）10元、折現率10%，本益比（PE）30倍計算，中裕新藥的目標價為194.7元。

中裕

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