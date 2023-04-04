關注兒少議題 保誠人壽以思維領導打造永續影響力

迎接一年一度的兒童節，在倡議兒童保護的路上，保誠人壽攜手志同道合的夥伴一起向前邁進，包含與家扶基金會合作推動「真材食學食育計畫」，三年來巡迴全台14個縣市，累積受惠人數超過1,000人；2021年起於偏鄉小學展開「兒童藝術美學紓壓課程」，透過藝術創作引導孩子認識情緒與適當紓壓。

保誠人壽總經理王慰慈表示，如同保誠集團宗旨所強調「幫助人們實現人生最大的價值」，保誠人壽以實際行動發揮企業的正向影響力，致力於打造適合下一代健康成長的永續環境。

有感於教育是影響兒童身心發展不可或缺的重要部分，王慰慈指出，2022年保誠特別與清華大學合作，發表台灣第一本系統化記錄疫情期間及疫後教育體制變化和創新的「兒童教育白皮書-後疫情時代的教育轉型與展望」，希望提供家長、教育工作者以及社會各界一些指引，用更多元的方式培養孩子在面對瞬息萬變的環境時，擁有更多的彈性和韌性以面對未來的挑戰。

從2020年開始，保誠人壽以前瞻思維領導倡議「i寶 保護兒童 誠就未來」，並將每年的11月訂為「兒童保護月」，透過兒童健康、心理、教育等議題展開公眾對話，攜手各界推出一系列的行動方案。

除了與家扶和用心快樂的合作持續進行外，2023年，保誠將和還我特色公園行動聯盟合作，把「道路」暫時轉為遊戲場，讓孩子們徜徉其中揮灑創意，遞造快樂成長的美好回憶。

保誠人壽表示，兒童議題是影響社會永續發展的關鍵之一，未來將持續致力以思維領導打造永續影響力，持續推動「i寶 保護兒童 誠就未來」，用行動保護兒童的現在，成就他們美好的未來。