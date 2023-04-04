祥翊製藥多重抗癌、止血劑兩藥物 今年下半年美國取證

祥翊（6676）董事長吳永連表示，該公司目前已有五項學名藥品項已進入美國藥證的審查程序，其中，多重抗癌藥物CPA-I與止血劑AMA-S在去年已完成美國食品藥物管理局（FDA）查廠，有機會於今年下半年取證，屆時CPA-I將成為祥翊首個獲准上市的高活性針劑產品，開始貢獻營收。

祥祤製藥日前召開董事會，通過2022年財務報告與擬辦理現金增資等案。祥祤表示，受惠市場需求回升帶動藥品銷售增加（含授權經銷分潤），加上里程碑金的挹注，祥翊去年營收3.59億元，創歷史次高，年增49.2%。累計今年前2月，祥翊的營業收入為5,680萬元，年增27.76%；在獲利表現方面， 祥翊去年毛利率也較前年大增10個百分點至58%。但因持續投入研究開發及臨床試驗，致稅後仍然淨損1.7億元，每股淨損1.23元。

祥翊表示，公司營收主要來自藥品銷售、授權經銷分潤、專案里程碑金與CDMO（委託開發暨製造服務）等四大類別。其中，自主開發的婦科用藥CPT-I在2021年第2季取得美國藥證上市銷售以來，去年CPT-I銷售與經銷分潤帶來的營收挹注，已較前一年度大增315%；此外，多項開發中專案也因達到階段性里程碑，里程碑金貢獻較前一年度大增457%。

吳永連表示，祥翊是國內少數具備原料藥到製劑垂直整合能力、並擁有獨特且多樣性產線的一站式整合型藥廠。公司鎖定發展高單價、高活性，高技術門檻的「三高」利基產品，目前擁有六張美國學名藥證，今年起除持續投入研發外，也將加速送件與申請上市進度，並且強化國際合作。

為加速研發、擴大美國以外市場布局，以及充實營運資金，董事會決議通過在3,000萬股額度內以私募搭配現金增資發行新股，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理。

吳永連指出，公司有五個品項已進入美國藥證的審查程序，其中，多重抗癌藥物CPA-I與止血劑AMA-S在去年已完成FDA查廠，有機會於今年下半年取證，屆時CPA-I將成為祥翊首個獲准上市的高活性針劑產品，並開始貢獻營收。

展望今年，吳永連表示，將著重四大發展重點：包括持續優化已上市藥品的供應鏈，確保原料供應穩定與成本控管；積極拓展美國以外市場的藥證布局，如中國、歐洲、日本、阿拉伯聯合大公國等；透過策略聯盟建立全球夥伴關係，包括藥物共同開發、引進國外優勢技術，或將自有技術授權海外等。此外，在CDMO部分則專注爭取國際代工客戶，提升附加價值。在各項業務皆穩健成長，以及進入藥證收割期，樂觀看待今年營運表現將優於去年。