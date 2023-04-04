住用率六都之冠！這縣市飯店搖身成金雞母

信義全球資產指出，全球疫情趨緩，沉悶許久的觀光業又開始活躍起來，南台灣復甦最快，尤其是台南市，觀光旅館住用率超過六成、居六都之冠，飯店、度假中心等觀光類型商用不動產，已成收益型買方眼中金雞母布局重點。

隨邊境解封，觀光產業復甦成長力道強勁，據觀光局公布來台旅客人次統計，從去年10月邊境開放後，來台旅客人次呈步步高升走勢，第一季來台旅客人次總計已超過百萬，各地觀光旅館住用率以台南61.05%奪六都寶座。

信義全球資產副總經理歐人彰觀察，台南觀光市場熱絡，也帶動旅館等相關商業不動產的投資熱度。去年台南商業類建照核發量總坪數6萬坪，僅次台北市的14萬坪，足見台南休閒服務、百貨零售業處在擴張階段。

去年起台南也有安平雅樂軒酒店、福爾摩沙遊艇酒店、禧榕軒大飯店等，相繼加入府城觀光市場戰局。

隨著近年南部半導體等科技產業發展，商務旅行也成飯店營運關注重點，歐人彰分析，南部科學園區產值達1.5兆元，近300間廠商進駐，其中有不少是外商企業。

隨著邊境解封、國際商務旅客回流，為搶搭這波景氣復甦商機，促使飯店業者加強布局商旅市場，然而新建旅館不僅營建成本較高、且曠日廢時，因此業者更傾向尋找可做飯店營運的整層、整棟大樓產品，裝潢後可立即使用。

歐人彰指出，疫情期間台北多間老飯店包括六福客棧、國賓飯店、神旺大飯店等加入危老重建，朝向頂級辦公室、商場、酒店等做規劃。其實南部近市區、火車站商圈核心區域有都更題材的大樓，同樣具有優勢。信義全球資產目前銷售中的東區東寧路整棟大樓，臨台南火車站、南紡購物中心，即可兼顧收租收益及未來開發改建效益。