霹靂Pili Fantasy系列再推第二波數位收藏品

霹靂（8450）與全球知名的數位典藏品平台VeVe Digital Collectibles （以下簡稱VeVe）攜手發布「Pili Fantasy」第二波數位典藏品「御天五龍」，採用盲盒銷售方式，將在台灣時間4月5日凌晨3時開始販售，定價為30元美金，限量8,040套，全球有望再刮起一股霹靂風潮，也為霹靂營運添動能。

霹靂和VeVe於2022年2月發布了「Pili Fantasy」系列的第一波數位典藏品，受到海內外收藏家好評，三萬多套瞬間秒殺。

今年「Pili Fantasy」系列第二波「御天五龍」日前確定啟動，同樣採用盲盒銷售方式，將於台灣時間4月5日凌晨3時開始販售，太平洋時間則是4日中午12時，定價為30元美金，限量8,040套。

霹靂表示，選擇「御天五龍」，主要是因為東方吉祥動物代表之一的「龍」，對西方世界來說，帶有濃濃的神秘感，令人感到好奇，有五個角色個性鮮明迥異，收藏家除了因為對角色的喜愛進而收藏公仔之外，同時也是投射對角色價值觀的認同。

全球知名數位典藏平台VeVe是由新加坡區塊鏈公司Ecomi創立，其最大的特色為數位典藏品都是立體模型，並帶有AR功能，用戶能夠將立體模型投射到現實生活中，享受虛實結合樂趣。

VeVe目前聯手合作的皆是國際知名IP，如Marvel、皮克斯、星球大戰、迪士尼等，而華人東方世界VeVe只選擇與霹靂合作，可見VeVe對於霹靂IP耕耘與經營的肯定。

霹靂總經理黃亮勛表示，霹靂布袋戲在國際市場上受到熱烈的喜愛與討論，表示愈來愈多人認識霹靂IP，未來會持續不斷地透過各種多元形式來推廣。