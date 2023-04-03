快訊

「媽媽住院請幫忙」！林口交流道舉牌男跪求路人 身分曝光鄰居這麼說

狂躁的時代裡獨自彈琴：日本音樂巨匠坂本龍一的藝術人生

麥當勞傳將裁員！內部電郵宣布美國辦公室本週暫關 線上通知人力決策

墓仔埔搬遷房價兩極 士林搬走漲1成、這處跌9%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

清明節習俗會去掃墓，對祖先表示敬意，不過殯儀館、公墓、納骨塔等卻是嫌惡設施，台灣房屋集團趨勢中心統計，雙北市近年有遷移的七座公墓，遷移前後路段行情變化，士林第8公墓搬遷前後，路段房價上漲1成左右最多。

為了改善市容及都市發展，近年雙北市積極遷移市中心的嫌惡設施，進一步觀察遷移前後的路段房價變化，台北市的士林第8公墓，士東路住宅房價2021年搬遷後就比前一年漲10%，均價來到每坪62.1萬元。

其次是南港第1公墓的中南街，搬遷後均價50.8萬元，年漲4%。新北市淡水第3公墓2022年搬遷，均價14.3萬元，年漲5%；新店第6公墓一期也於同年搬遷，均價33.2萬元，年漲4%。

不過，大安第9公墓的辛亥路三段、景美第11公墓的景豐街、內湖第9公墓的陽光街，搬遷後房價卻下跌0.9%到9.5%。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣指出，雖然大安區的第9公墓搬遷，但辛亥路三段上仍有第二殯儀館、生命禮儀公司等，對住戶來說仍有購屋抗性，加上屋齡偏舊，短時間尚未反映遷墓利多。

目前該路段前端的物件，離殯葬產業較遠，周邊生活機能較佳，有大安運動中心、和平實驗國小、和平高中等，電梯大樓約7字頭房價，而後段鄰近殯儀館及公墓的多為老公寓，房價僅5、6字頭，價差明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公墓或殯儀館被視為嫌惡設施，一旦搬遷對周邊房價必然有提升作用。

不過通常從政府公告遷移，到完全遷移完畢多半需要幾年的時間，且不少福地位在山區或離市區較遠，周邊的住宅生活機能及交通便利性仍不如市中心，因此房價不會呈現快速回漲。

但這些地區購屋門檻相對較低，對經濟有限的年輕族群來說，不失為一項入門選擇。

第一建經研究中心副理張菱育分析，福地、靈骨塔、殯儀館等都屬於嫌惡設施，大多數較忌諱與「好兄弟」當鄰居，住起來較不安穩，且常常會舉辦法會或喪葬儀式，影響居家寧靜，此外，也要留意這類型不動產，若距離嫌惡設施過近，有些銀行甚至可能不承做貸款，或是給予較低的貸款成數，在入手前都須評估。

示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

房價

延伸閱讀

新北消防局長至八里公墓 慰問假期值勤消防人員

清明連假首日 彰化市第一、第二納骨塔前大埔周邊上午湧車潮

他問買房該買士林還景美？過來人曝1關鍵 網一面倒選這區

清明掃墓祭祖 豐原觀音山公墓單向通行

相關新聞

飯店業搶才 發引薦獎金

疫後觀光與商務差旅需求旺，飯店業人力嚴重吃緊，晶華、君悅、寒舍、遠東、六福及福容等業者積極搶人各出奇招，加薪、產學合作等...

飯店連假住房率突破八成

清明連假，國內飯店業進入備戰狀態，根據業內人士指出，3月國內指標飯店平均住房率突破八成，4月可望再衝一波，營運動能有望提...

經濟選書／心理安全感 有助提高團隊績效

1990 年代中期，我開始研究某製造公司的50個團隊，目標是建立心理安全感與學習行為之間的關係。

智慧經營／萬佐東一張小卡片 多元化招兵

近來國境解封，人力回流跟不上報復性旅遊潮，飯店業面臨嚴重缺工問題，台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazz...

市場風向球／AI應用 驅動房市新時代

前幾天學生傳來一封關於他研究房產市場主題的E-mail給我，想聽聽我的意見，看完後覺得有見解且全面，有進步了。正當準備稱...

點子農場／一個不算健康的健康故事

他和政府打了六年官司，最近終於勝訴，拿下了一個森林園區的經營權。未來十年，他要在這個五甲大的園區裡蓋飯店和經營休閒與餐飲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦