墓仔埔搬遷房價兩極 士林搬走漲1成、這處跌9%

清明節習俗會去掃墓，對祖先表示敬意，不過殯儀館、公墓、納骨塔等卻是嫌惡設施，台灣房屋集團趨勢中心統計，雙北市近年有遷移的七座公墓，遷移前後路段行情變化，士林第8公墓搬遷前後，路段房價上漲1成左右最多。

為了改善市容及都市發展，近年雙北市積極遷移市中心的嫌惡設施，進一步觀察遷移前後的路段房價變化，台北市的士林第8公墓，士東路住宅房價2021年搬遷後就比前一年漲10%，均價來到每坪62.1萬元。

其次是南港第1公墓的中南街，搬遷後均價50.8萬元，年漲4%。新北市淡水第3公墓2022年搬遷，均價14.3萬元，年漲5%；新店第6公墓一期也於同年搬遷，均價33.2萬元，年漲4%。

不過，大安第9公墓的辛亥路三段、景美第11公墓的景豐街、內湖第9公墓的陽光街，搬遷後房價卻下跌0.9%到9.5%。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣指出，雖然大安區的第9公墓搬遷，但辛亥路三段上仍有第二殯儀館、生命禮儀公司等，對住戶來說仍有購屋抗性，加上屋齡偏舊，短時間尚未反映遷墓利多。

目前該路段前端的物件，離殯葬產業較遠，周邊生活機能較佳，有大安運動中心、和平實驗國小、和平高中等，電梯大樓約7字頭房價，而後段鄰近殯儀館及公墓的多為老公寓，房價僅5、6字頭，價差明顯。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公墓或殯儀館被視為嫌惡設施，一旦搬遷對周邊房價必然有提升作用。

不過通常從政府公告遷移，到完全遷移完畢多半需要幾年的時間，且不少福地位在山區或離市區較遠，周邊的住宅生活機能及交通便利性仍不如市中心，因此房價不會呈現快速回漲。

但這些地區購屋門檻相對較低，對經濟有限的年輕族群來說，不失為一項入門選擇。