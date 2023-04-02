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鄉林皇居管委會上任 要打造全台所沒有的莊園文化豪宅

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鄉林皇居有6棟大樓，各有不同的建築景觀氛圍，到處可見水景綠木扶疏。記者宋健生/攝影
鄉林皇居有6棟大樓，各有不同的建築景觀氛圍，到處可見水景綠木扶疏。記者宋健生/攝影

鄉林建設（5531）仿照涵碧樓打造的「鄉林皇居」，是台中市指標級豪宅。新任管委會今(2)日宣誓就職，擁有30多年五星級飯店經營管理經驗的主委馬錦江強調，要重新打造「鄉林皇居」的榮耀，成為全台所沒有的莊園文化豪宅。

「鄉林皇居」今天也開箱豪宅社區公設，水景綠木扶疏，軟硬體應有盡有，光是物業公司提供的物業經理、秘書就達80人，而社區進住的外籍人士，也占了社區總戶數442戶的10%以上，儼然成為中台灣頂級租屋客層的最愛。

位於台灣大道知名景點秋紅谷正對面的「鄉林皇居」，今天舉行管委會就職儀式。新任主委馬錦江旅居紐西蘭多年，曾擔任當地華僑總會長，並擁有34年五星級飯店或度假村的經營經歷，包括紐西蘭知名的島嶼灣度假中心等。

馬錦江三年前因疫情返台入住「鄉林皇居」，擔任總務委員，最近管委會改選，獲得住戶支持出任主委，新進管委會成員也以年輕化為主，希望打造「鄉林皇居」成為自給自足的高端莊園。

配合新改組管委會上任，「鄉林皇居」也開箱社區公設。目前，社區有6棟大樓，各有不同的建築景觀氛圍，到處可見水景綠木扶疏，對面就是秋紅谷公園，基地面積將近3,50O坪，軟硬體公共設施應有盡有。

馬錦江說，「鄉林皇居」有獨一無二的社區福利餐廳，一人低消只要120元，就可以享受美食欣賞美景；還有休閒聊天的養心吧台，從早到晚提供精美的餐飲料理，不僅是媽媽們第二個廚房，也是家人可以隨時用餐的好地方。

「鄉林皇居」最著名的，是二樓長達300公尺的空中步道，住戶不用外出，就可以在自家運動場散步，觀賞櫻花樹林以及美麗景致。

而頂樓的景觀咖啡廳，以及電影院、健身房、撞球桌等，更提供住戶舒適安全的休閒場所，三五好友喝茶聊天，悠遊自在。傍晚時，頂樓東側可以眺望大肚山夕陽西下美景，西側鳥瞰七期燦爛夜景，是屬一屬二的好地段。

馬錦江表示，完善設施豪宅，絕對要匹配一個好的管理公司，才能彰顯大樓的價值，所以社區交由中部著名的居之友物業管理公司管理。

居之友提供80位專業物業經理、秘書，引進國外五星級管理模式，從每位管理人員的信心、眼神、儀態訓練開始，要做到讓每位住戶與訪客，從走進氣派大廳開始，就有賓至如歸、感受回家的溫馨感覺。

事實上，「鄉林皇居」設施完善，五星級飯店管理，也頗受頂級租客青睞，一項實價租金資料顯示，去年台中住宅總租金榜首就是「鄉林皇居」社區，每月租金達15萬元，月租金單價每坪790元至1,200元。

租屋業者指出，綜觀「鄉林皇居」地段好，應有盡有的軟硬體設施，社區福利餐廳可供應三餐，還有秘書服務等，CP值不輸星級飯店。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，台中市匯聚許多實力雄厚的企業、隱形冠軍，設備及服務完善的豪宅社區頗受高端租客歡迎，且多數屋主購入時間早，以入手房價估算投報率約有3%至5%，效益不遜於店面。

郎美囡分析，近幾年台商回台及國際企業進駐台灣，台中都是重要據點，也帶動居住需求，例如中科的外派主管，甚至網路遊戲等熱門產業，都成為高端租屋市場的潛力租客。

休閒聊天的養心吧台，從早到晚供應精美的餐飲料理。記者宋健生/攝影
休閒聊天的養心吧台，從早到晚供應精美的餐飲料理。記者宋健生/攝影
社區福利餐廳可供應三餐，還有秘書服務等，CP值不輸星級飯店。記者宋健生/攝影
社區福利餐廳可供應三餐，還有秘書服務等，CP值不輸星級飯店。記者宋健生/攝影
鄉林皇居社區進住不少外籍人士。記者宋健生/攝影
鄉林皇居社區進住不少外籍人士。記者宋健生/攝影
二樓有300公尺的空中步道，住戶不用外出就能在自家運動場散步。記者宋健生/攝影
二樓有300公尺的空中步道，住戶不用外出就能在自家運動場散步。記者宋健生/攝影

鄉林 豪宅 租金

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