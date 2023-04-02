經濟選書／心理安全感 有助提高團隊績效

1990 年代中期，我開始研究某製造公司的50個團隊，目標是建立心理安全感與學習行為之間的關係。

我以兩種方式來測量績效表現：一是自我報告，意思是團隊成員以 1分到7分的評分量表，對團隊表現進行保密評分。另一個方法較為客觀，我要求負責評估團隊工作的經理及該團隊的工作夥伴，對於團隊的績效表現進行類似評估，同樣也是完全保密。結果顯示，擁有心理安全感的團隊也有比較高的績效表現，兩種績效測量都得出這樣的結果。

研究人員貝爾和傅里斯把這個問題帶入下一個層次的分析。他們透過47個隸屬工業和服務業的德國中型企業樣本指出，心理安全感可以提高績效。

績效表現是以兩種方式來衡量：資產報酬率的縱向變化（維持先前的資產報酬率不變），以及公司目標實現的執行評級。這些公司都投入了流程創新，但是只有當組織裡富有安全感時，流程創新的努力才能帶來更高的績效。

簡言之，投入流程創新可以是提高公司績效的好方法，而讓人覺得有心理安全感的環境，更有助於這項投資發揮成效。

最後要介紹的是Google團隊所進行的多年期研究「亞里斯多德計畫」。研究發現，心理安全感是解釋為什麼某些團隊的表現優於其他團隊的關鍵因素。詳細的研究結果見諸杜希格於2016年在《紐約時報雜誌》上所做的專題報導。

Google 的研究人員來自內部能幹練達的「人力分析」小組，他們回顧了有關團隊效率的學術文獻。而他們前進的第一條路線，是考慮團隊組成。這在歷年來有關團隊的研究中被視為一項重要的變量，主要觀察成員所掌握的技能與其預期要有的表現之間，是否相襯。

在羅索夫斯基的帶領下，研究人員考慮了員工的教育背景、愛好、朋友及個性特徵等；他們的分析對象由公司裡的180個團隊組成。結果一無所獲，並未出現任何一種個性類型、技能或背景的組合，有助於解釋哪些團隊的表現出色、哪些團隊的表現不佳。

然後，正如杜希格所寫的：「當羅索夫斯基和她的Google同事在學術論文中，遇上心理安全感這個概念時，似乎一切便迎刃而解了。」他們發現，即使是極其聰明、能力強大的Google員工，也需要可以讓自己在心理上感到安全的工作環境。

研究團隊還發現了其他四個有助於解釋團隊績效的因素，包括明確的目標、可靠的同事、對個人有意義的工作，以及「相信工作會帶來影響」的信念。

（摘自《心理安全感的力量》，天下雜誌出版）