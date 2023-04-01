TOYOTA、NISSAN及LEXUS搶攻4月車市 各自出招

國內車市銷售開紅盤，推估3月規模就上看4.3萬台，考量到清明假期，出遊賞車的人潮會增加，和泰車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS，推出各種減輕消費者購車資金壓的高額0利率專案；裕日車代理的NISSAN也限時推出「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」。

和泰車在3月底發表全新的Toyota CROWN車系，CROWN車系本身就是一個傳奇，這款讓台灣消費者等了50年，發表後展間的尋問度相當高，近日800台配額就會銷售一空，受惠於CROWN車系在全球的高知名度，這次導入國內的售價又比市場預期還優惠，成為吸客車款，更進一步帶動4月其他車款買氣。

考量到消費者買車的資金壓力，TOYOTA四月的銷售策略放在全車系指定車款高額零利率。其中，創業頭家換車的需求，TOWN ACE貨卡銷售奪冠，四月推出汰舊換新價46萬元起，可搭配享零利率優惠，再送5年延長保固限連續準時定保者。另外，全車系指定車款高額零利率，同時送3、5年延長保固，限連續準時定保者。

裕隆日產汽車為響應政府推出全民共享經濟成果普發現金政策，並實質回饋廣大支持愛護NISSAN的消費者，自4月1日起至4月28日止，限時推出「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案。

凡於優惠期間購買NISSAN國產全車系，即可享有普發金6千元升級2萬元配件金，加碼再贈「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限里程延長保固等超值購車優惠，總價值超過6萬元，更可享5萬元舊換新優先領，讓消費者幸福入主NISSAN優質車款。

豪華車品牌LEXUS4月推出LEXUS三大販促活動，分別為零利率專案、智選購車專案及智選租賃專案，其他車系排除LM、NX、RX車系全部推出100萬40期零利率。

智選購車專案全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式，3年期、3種頭期款選擇及到期後提供3種處置方式，月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。

經銷商購回，由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書。