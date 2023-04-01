星宇航空正式開航日本東北第一大城仙台

FLY TO SENDAI。星宇航空（2646）於今（1）日正式插旗日本東北地區，開航譽有杜之都（森林之都）美名的第一大城「仙台」，首航班機JX862於上午11:40出發，預計於下午16:00抵達仙台，仙台國際機場也將舉辦剪綵儀式，熱烈歡迎星宇航空首次降落於日本東北。

首航活動於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦，星宇航空為了別具意義的首航班機，特別與仙台國際機場攜手合作，訂製專屬款印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣可愛的插畫，印製成繡布貼讓首航旅客親自DIY，創造屬於自己的仙台帆布包，「袋」著它到仙台把各式名勝物產帶回家，同時於候機室也提供仙台必喝的「毛豆奶昔」，如同星宇航空舒適如家的服務，讓首航旅客在旅程開始前，透過味覺提前沈浸在仙台的美食之中。星宇航空的空服員也於現場與旅客一同體驗仙台航線獨有的「狐狸」和「福牛」濾鏡，準備嗨翻東北第一大城。