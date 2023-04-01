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星宇航空正式開航日本東北第一大城仙台

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空正式開航日本第六個航點「仙台」。星宇航空提供
星宇航空正式開航日本第六個航點「仙台」。星宇航空提供

FLY TO SENDAI。星宇航空（2646）於今（1）日正式插旗日本東北地區，開航譽有杜之都（森林之都）美名的第一大城「仙台」，首航班機JX862於上午11:40出發，預計於下午16:00抵達仙台，仙台國際機場也將舉辦剪綵儀式，熱烈歡迎星宇航空首次降落於日本東北。

首航活動於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦，星宇航空為了別具意義的首航班機，特別與仙台國際機場攜手合作，訂製專屬款印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣可愛的插畫，印製成繡布貼讓首航旅客親自DIY，創造屬於自己的仙台帆布包，「袋」著它到仙台把各式名勝物產帶回家，同時於候機室也提供仙台必喝的「毛豆奶昔」，如同星宇航空舒適如家的服務，讓首航旅客在旅程開始前，透過味覺提前沈浸在仙台的美食之中。星宇航空的空服員也於現場與旅客一同體驗仙台航線獨有的「狐狸」和「福牛」濾鏡，準備嗨翻東北第一大城。

星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前共有20架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及三架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等，共 16個城市，4月26日並將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市，詳細航班資訊可至星宇航空官網 www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

首航活動於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦。星宇航空提供
首航活動於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦。星宇航空提供

星宇航空 機場 日本

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