三蘆房仲掀頂讓潮 他專攻這總價帶月賣十多戶

受升息、打炒房條例影響，近來房市買氣明顯降溫，全國不動產企劃研究室經理喻永豪表示，三重、蘆洲地區自去年下半年開始陸續傳出5~6間房仲店頂店、頂讓的消息，其中不乏連鎖大品牌業者，顯見市場買氣降至冰點。

不過全國不動產徐匯仁愛加盟店表現未受影響，一個月仍能成交10多筆不動產交易，主要原因是專攻一個總價帶產品，獲得購屋族青睞。

全國不動產徐匯仁愛加盟店店東徐晟旻表示，去年上半年蘆洲每月移轉件數有200多件，三重更能達到600~700多件的成績，但下半年買氣急轉直下，蘆洲每月移轉棟數掉到100多件，三重則來到200~400件，交易量腰斬。

至於看屋人數，過去三蘆地區各家房仲業者平均每日都能有1、2位看屋客與網路留言訪客，自下半年開始轉為2~3天才能有一位，成交天數更拉長了一倍以上，明顯感受到市場觀望氣氛濃。

徐晟旻表示，蘆洲、三重中古市場有許多800~1,500萬元內的30坪左右40年老公寓，生活機能佳、使用空間充足，房價又在一般雙薪家庭能負擔的總價帶，很受首購族喜愛，這些自住物件占了近來該店成交量的7成。