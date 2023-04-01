社區破500戶不要碰？專家揭優勢、這項最迷人

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

建案戶數這麼多，以後社區會不會很複雜？」「房價會不會容易跌？」住展雜誌企研室經理成采錡表示，近年市場推出不少大型建案，有些造鎮案動輒500戶，甚至上千戶，不少人對這類大型社區有疑慮。

其中最常見的就是社區住戶多，出入較為複雜、社區比較容易有糾紛、管理不易等。 另外就是當市場不好時，大型社區有較多房子求售，容易出現多殺多，進而影響房價，而常有人看屋，門禁安全也較有顧慮。

成采錡表示，大型社區確實有上述疑慮，但也具備多重優點，像是因基地面積龐大，建案大多規劃有多元休閒公設，包括健身房、游泳池、KTV包廂等，且在住戶共同負擔下，每戶需支付的管理費比例可降低不少。

另因開發大型建案需龐大資金支撐，這類建案背後的建商往往資金雄厚，風險承受能力較高，對於購買預售屋的民眾相對有保障。

而最吸引消費者目光的，還是這類建案推出的低首付、低訂簽方案，像基隆「新橫濱2夢悦城」首付68萬起、汐止「星野之森-D區」首付58萬元起、龜山「興富發鉑悦」訂簽39萬元起，總總付款方式都能減輕消費者購屋初期負擔。

成采錡提醒，大型社區常住人口多，意味電梯的使用需求較一般中小型社區高，民眾在賞屋時，可特別注意建案的「梯戶比」，即單層戶數與電梯總數的比例，評估日後尖峰時段是否得苦等電梯。

當前消費者普遍能接受的梯戶比為1：3或1：4，即單層3至4戶配有1部電梯、單層6至8戶規劃2部電梯。消費者另需確認的是，電梯是否都有到地下停車場，若沒有，就算梯戶比在正常值內，住戶使用起來仍不太方便。

建案 房價

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