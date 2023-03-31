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力宇教育董事長參訪台北智慧城市展 推廣智慧學習平台

聯合新聞網／ 力宇教育
王崇旭董事長（右ㄧ）與台北市電腦公會黃副總幹事（左ㄧ）及嘉義市文化局盧局長。圖／力宇教育提供
王崇旭董事長（右ㄧ）與台北市電腦公會黃副總幹事（左ㄧ）及嘉義市文化局盧局長。圖／力宇教育提供

2023台北智慧城市展於3月28日起至今日共四天在南港展覽館二館成功展出。長期致力深耕數位學習力宇教育董事長王崇旭（也是台北市電腦公會 智慧學習產業聯盟會長）於展覽期間也帶著團隊就「智慧學習平台及密室逃脫遊戲學習」等方向，提供老師及學生們更具吸引力和實用性的學習模式與體驗。密室逃脫-是Digital Game-Based Learning的成功案例，可以幫助學生提高解決問題和團隊合作的能力，同時也讓學習變得更加有趣和刺激。

在此次展覽中，王董事長也分享了力宇教育運用數位科技結合AI智能與教學結合的成功經驗，讓學生可以透過創新的教學方式，更加有效率地學習。

此外，王董事長也提到協助嘉義市政府警察局擴充綠幕虛擬攝影棚設備，成立「新世代全媒體影棚」。該影棚設備經過升級改造後，能夠提供更完整的製作服務，從錄音影、編輯、特效、後製，一應俱全。此展覽過程中，嘉義市黃敏惠市長也特別到力宇參訪公司產品，與王崇旭董事長進行了深入的交流。雙方就智慧教育和科技發展進行了熱烈的討論，期望能夠透過彼此的交流，促進地方發展，提升城市競爭力。

王崇旭董事長表示，力宇教育將繼續深耕教育領域，不斷研發推出更優質的教育產品，並與更多的城市、學校合作，提供更好的學習環境與教育資源，讓學生能夠在科技和教育的結合下更加自由、自主地學習。

力宇教育王董事長率領團隊與嘉義市黃敏惠市長（右四）、嘉義市教育處林立生處長（右二）一同了解智慧學習平台。圖／力宇教育提供
力宇教育王董事長率領團隊與嘉義市黃敏惠市長（右四）、嘉義市教育處林立生處長（右二）一同了解智慧學習平台。圖／力宇教育提供

數位學習 智慧城市 力宇教育

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