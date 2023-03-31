台中第1季推案量破千億元 六成購屋族群為科技業

台中市今年前二個月建物買賣移轉棟數雖年減25%，但前二個月預售推案量已達700億元，較去年同期微幅成長。最新市調統計，台中市第1季推案量將破千億元，六成購屋族群為科技業。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰今(31)日表示，《平均地權條例修正案》施行細則未出爐，央行又連五升息房貸利率破2％，對緩慢回溫的房市還是會有衝擊，但台中市第1季新推案總量仍破千億元，他推估可能與科技族群人口紅利帶來的高購屋需求、房價推升總價等兩大因素有關。

他還說，今年以來，仍未見到營建業缺人力和原物料漲價等情況獲得紓解，全球物價仍在波動當中，建材價格更是漲跌互見，像是鋼筋與水泥仍然上揚，部分地主已經沒有像先前那麼堅持價格，有比較鬆口了，但仍居高點，房價短期仍不會修正回落。

政府《平均地權條例》修正案通過後，美國聯準會暗示升息到今年已到最末段，對整體房市應是利空出盡，從3月這波最新的升息幅度，可以略窺一二，他相信房市正在逐漸回歸基本面。

目前進場買房的人，主要是擔心通膨壓力，或有購屋需求的族群，仍會選擇適合自己的產品進場。以科技族群而言，多數是外地到台中工作的年輕人，置產需求相當大。

根據中科管理局統計資料顯示，截至今年2月底止，中科從業人員包括台中、后里、虎尾、二林及中興園區在內達5萬6,185人，其中台中園區占4萬1,223人，比對去年12月底中科台中園區3萬9,172人來看，每個月增加員工數逾千人。

加上台積電（2330）擴建2奈米廠落腳中科園區二期，預計2025年量產，搭配捷運藍線即將動工，在重大建設加持與房市人口紅利撐盤，建商正摩拳擦掌準備下半年推案作業。

鄉林不動產研究室指出，鄰近中科台中園區的西屯區，以及大雅、沙鹿、龍井等四個行政區受惠科技族群的購屋超強買氣，近幾年一直是建商推案重鎮，尤其是園區所在的西屯區，一直都是僅次於北屯區之外，第二個推案最集中區域。

去年台中市全年含車位的房地交易申報實價登錄資料顯示，全市29個行政區實價登錄交易共1萬973件，其中北屯區2,161件、西屯區2,082件，這二大區加總推案規模占全市預售推案量的39%，差不多四成比重。

依內政部核發建照資料，從2020至2022最近3年，台中市每年申請建照戶數都維持在3萬戶以上，居全台之冠，平均每一季預售新推案戶數在7,500戶左右。但台中市今年1月份建照核發為1,549戶，較去年同期1,433戶成長8%。

根據市調資料推估，台中市今年前二個月預售推案總銷近700億元，較去年同期675億元，保有3%的微幅成長，若連同3月的推案量，預估將突破千億元，主要購屋客層約有六成都是科技族群。

科技族與白領高管喜歡哪些建築設計與生活品味？鄉林建設副總經理方偉民表示，西屯區台灣大道上的「鄉林皇居」及西區「鄉林夏都」都已經超過10幾年，但月租金高達15萬元，是台中市的Top1。

這些社區住戶約有三成是科技族群以及外商的白領高管，分析科技族群購屋的習慣，性價比、地段交通便利、建商品牌與社區休閒機能，是他們出手購屋的四大元素。