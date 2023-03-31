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Ionex光陽電動車 第1季獲綠牌成長率、最佳進步王雙料冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
光陽推「大降光臨」瘋狂迴響官方宣布四月加碼「做大四」綠、白牌電車市場最低價、抽BMW i4純電轎跑加碼抽「星宇航空商務艙日本來回機票、國際渡假酒店住宿券」。圖／業者提供
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2023年第一季結算，Ionex 光陽電動車「雙料冠軍」成績最亮眼，一飛衝天成為最佳進步王，最新3月單月截至3月30日止，Ionex光陽電動車1月至3月銷售累計2,919台，獲得台灣電動機車市場18.1%市占率並穩居亞軍寶座，相較於去年同期銷售成長率足足成長387.3%之多。

光陽表示， Ionex在傳統淡季卻衝出1,508台亮眼成績，以往常居第二的PBGN品牌僅295台，除冠軍以外的PBGN品牌台數合計也都沒有Ionex台數多。從去年起Ionex一路穩坐台灣電動機車亞軍寶座。

Ionex總經理張森憲假台北智慧城市展Ionex攤位宣布，感謝消費者支持，「Ionex大降光臨」第二波最新優惠活動，Ionex獲得年度同期銷售台數的成長冠軍，在綠牌電動車市場，i-One Air也勇奪2023第一季綠牌單一型號機種銷售冠軍，相當感謝廣大消費者的支持。

張森憲宣布綠牌與白牌會持續以市場最低價提供優惠，「Ionex大降光臨」綠牌、白牌車款再延1個月的市場最低價。迎接4月政府普發6,000元的福利同時來到，謝俊弘副總進一步表示選用「Ionex大降光臨」優惠活動方案，精算型的消費者更可以「不到2萬元」就把專案中指定的Ionex電動機車輕鬆牽回家。

營業副總謝俊弘表示，「四月再加碼『做大四專案』除了綠牌、白牌市場最低價優惠，活動期間購買任一款Ionex光陽電動車都可以加抽BMW「i4」純電轎跑。四月份購車的消費者，還有機會抽中「星宇航空」商務艙雙人來回機票2組 (桃園大阪往返)、以及再抽30組環保永續國際度假酒店「將捷金鬱金香」雙人住宿券 (平日)，史無前例Ionex超大手筆回饋消費者，謝俊弘副總盼迎接四月普發6,000元商機，迎合消費者在解封後旅遊大爆發的心情策畫相關的贈品，Ionex期盼做大四月的亮眼業績，呼籲消費者把握四月大駕光臨Ionex全台門市。

延續2022年飆升的買氣，Ionex於2023年開春迄今銷售能量依舊不減，且隨著每個月持續上揚，1月銷售總量為684台，2月銷售成績為727台，3月至30日為止就已達成1,508台；比對3月與2月單月成績，銷售量足足提升781台、市占率增加6.1％，成長率高達46%多。

不僅如此，從1月至3月30日止，Ionex累積了2,919台銷售總量，相較於去年同期增加了2,320台之多，市占率增加14.6%，銷售量成長率更達387.3%；從去 (2022) 年開始，Ionex即站穩台灣電動機車品牌亞軍位置，以坐二望一姿態，朝集團董事長柯勝峯所指出的油電雙料冠軍目標積極邁進。

Ionex於1月至3月30日期間對比去年同期所成長的14.6%市占率，恰為同業所萎縮的11.9%市占率，市場版圖移動趨勢明顯，位居亞軍Ionex光陽電動車與冠軍同業品牌加總已超過八成的市占率，其他品牌難起如此明顯影響，兩品牌間的市占率轉移不由分說。

追溯自2021年至2022年台灣電動機車銷售率，約莫占總市場11.5~12.0%之間，在政府購車補助內容相對持平的狀態下，顯見台灣當前電動機車購買族群比例已逐漸穩定。在總量不變、品牌數固定的狀態中，兩大陣營彼此競爭現象相當明顯。2023年展望，Ionex將透過年度新車發表、全台銷售維修據點持續廣佈，張森憲指出「Ionex換電站平均一天建設2.5站」目前已超過2,200站邁向2600座換電站快速佈建，預計在各縣市政府陸續公告購車補助，搭配精心設計以消費者角度所推出的購車優惠的促銷優惠，相信Ionex光陽電動車會持續贏得市場的肯定。

Ionex 電動機車 電動車

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