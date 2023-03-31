數位部開放第2波商用衛星通信頻率申請 新增1業者遞件
數位發展部今（31）日表示，本（3）月開放第2波商用衛星通信頻率申請期間，新增1家台亞衛星通訊股份有限公司提出申請。依據業者送件資料，台亞衛星規劃採用歐洲衛星（EUTELSAT），提供海事衛星通信服務。
數位部指出，國際衛星產業快速蓬勃發展，各類創新應用不斷推陳出新，過往海上、天空等訊號難以到達的地區，現在也都可以透過衛星隨時連上網際網路，進行商業、娛樂、緊急救難等各項應用，數位部樂見國內能有越來越多業者提供相關服務。
數位部另外補充，去年11月首波申請所受理隴華電子股份有限公司及愛爾康資料處理股份有限公司之申請案，正在確認其所提補正資料，預計於清明連假過後，續行審查並提請數位部部務會議核可，完成釋出作業。
數位部提醒，商用衛星通信頻率開放申請期間為每年3月及9月，想要提供衛星服務之業者可於上述期間，備妥相關申請文件，向數位部提出申請。
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